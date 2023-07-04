姜濤平靜面對攻擊 盼世界減少負能量 絕非被迫謙虛 (16:10)

姜濤早前接受商台《早霸王》訪問，宣傳新歌《DUMMY》時，透露原來的第11胎會是首很輕鬆和開心的歌，惟因為年初時在叱咤頒獎禮上的演出，決定將原來的歌曲押後推出。他說︰「本身唔諗住再出Dark嘅嘢，覺得係一個新開始，因為前面10首歌，我要講嘅嘢都已經講晒，係時候要一個新篇章去講啲輕鬆嘢。（唔少歌迷都掛住《蒙著嘴說愛你》嘅曲風。）我有諗過唔再唱呢首歌，覺得疫情都過咗去，大家冇需要再蒙着嘴，冇乜嗰個意欲再去唱。」姜濤表示下一首歌將在演唱會前推出，歌曲主題會開心。他說︰「下一個10胎，希望畀大家一個唔同嘅感覺。」

姜濤談到本來希望在叱咤頒獎禮後停一年，叫公司「雪藏」自己時，被取笑「係咪其實想休息1年」，他笑言︰「唔係，你諗吓，我連樓都買埋，有地方可以收埋，我覺得冇乜必要再撈落去，哈哈﹗講笑啫﹗」歌曲《DUMMY》的舞蹈由台灣排舞師編排，但敲頭的招牌動作由姜濤設計。他透露首次聽到這首歌時就想到敲頭的動作，想透過此動作表達出敲醒及提醒自己的意思。他說︰「呢首歌係一個自嘲，係記錄嗰個時期嘅自己需要去記得自己嘅初衷。大家可以繼續敲我﹗嗰幾個月，大家真係敲得好勁﹗」

訪問途中，姜濤有幾聲咳。森美對他說︰「你唔好病﹗瞓多啲﹗你一病就全世界都好緊張﹗你有冇覺得『其實我咳，你哋又覺得好大件事；我整親腳，你哋又覺得大件事』，所以唔敢病？」姜濤說︰「 OK嘅，多謝大家關心。有人關心都開心嘅，不過希望大家有時唔需要過度擔心我。我都大個，大家都係﹗」

阮小儀在問答環節上問︰「你呢個階段，係咪要被迫謙虛？因為一唔謙虛就會畀人話。」姜濤說︰「唔可以話係被迫，係一種對人生、處事嘅態度。我成日有一句說話提醒自己，係自己入行之後嘅一啲感受，就係『表演嘅當下你要好主觀，脫離表演嘅當下你要好客觀』，呢個係我一直想維持嘅一種表演態度。人哋對你講啲乜嘢都好，你都要好客觀地深思究竟啱唔啱，唔啱就唔好理，啱就要做。《鏡中鏡》就係講點樣同呢啲嘢共存，自嘲就係我今次共存嘅方式之一。講真，邊個唔想話番人哋？你話我，我嗰吓有10個粗口等住話番你，但我知道好多小朋友都鍾意我哋。唔咪話話番人哋唔啱，而係我想呢個世界少啲負能量。任何嘢，只要大家退讓一步就會好好，所以我希望面對任何攻擊時，都抱住保持平靜嘅心態去面對。」姜濤稱會透過唱歌、跳舞及打波去發泄負面情緒。他笑言︰「打波時，你會惡啲，只要你唔好太茅就可以。打波嘅時候同人哋有身體接觸，嗰吓都宣泄到。」

梁嘉琪問他對自己有什麼定義時，姜濤說︰「我覺得唔好太輕易去自訂係一個乜嘢意義。我嘅演唱會其中一個概念就係希望大家唔好太框死自己，喺人生或者表演方式上都係。我嗰陣時就係太框死自己，要表達憤怒其實有好多種方式，唔需要用一種咁激進嘅方式表達，因為有好多雜念導致嗰個表演有好多唔純粹嘅因素，大家感受到先會覺得唔好睇。」

最後提到8月的個人演唱會，姜濤透露會以「水」的概念做主題︰「可以好似水咁樣，有一種態度。」說到演唱會飛供不應求，他被問到如姜媽稱很多朋友要飛時怎辦，姜濤直言︰「呢個真係驚啲，真係驚自己嘅飛唔夠去畀身邊嘅人。」

（即時娛樂）