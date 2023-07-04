靈戲逼人｜張振朗再曬喜感 與龔嘉欣鬥放笑彈 (17:17)

「與世隔絕」近30年的柳芳對新科技大感好奇，模仿Ivan以語音向手提電話發指令時，由於不懂要按着錄音掣而連環吃白果，其間柳芳以為自己未夠大聲、更張大嘴巴向電話咆哮。（大會提供 / 明報製圖）

無綫新劇《靈戲逼人》昨晚（3日）首播，女鬼雲柳芳（龔嘉欣飾）因丁一駿Ivan（張振朗飾）的一滴血從被困的衣箱中獲得釋放。「與世隔絕」近30年的柳芳對新科技大感好奇，模仿Ivan以語音向手提電話發指令時，由於不懂要按着錄音掣而連環吃白果，其間柳芳以為自己未夠大聲、更張大嘴巴向電話咆哮，十分搞笑。

張振朗繼《反黑路人甲》後再展搞笑功力，他在劇中得悉柳芳並非清潔姐姐而是女鬼時嚇至束手無策，還Google了十字架、蒜頭及聖經等圖片企圖驅鬼，可惜一律無效，柳芳更佻皮露出可愛挑機樣。龔嘉欣飾演的女鬼十分貼地，除了擅於打理家頭細務，更能隨意變裝。今晚（4日）一集，貪靚的柳芳會先後換上多套青春感十足的便服，更先後以短髮及爆炸頭髮型上陣，並展現嫌棄表情。

談到劇中的大戲動作，龔嘉欣透露主要靠睇片自學：「好彩現場有老師指導，所以拍攝時應該夠用。當然要上台表演粵曲，相信要好多年時間先可以。」飾演音樂人的張振朗則要應付不少彈琴場面︰「好開心終有機會接觸鋼琴﹗我本身完全唔識彈琴，今次主要係透過網上學啲最簡單嘅技巧，我就揀咗一首自己最鍾意嘅歌去學。」談到不少場面要與空氣做戲，振朗笑言最大難度是忍笑：「同平時好唔同，得自己一個演時會有啲kick kick哋。有一次roll緊機，嘉欣冇啦啦掂到我，我即刻話你唔可以掂我，否則我哋會瘋狂爆笑。」

（即時娛樂）