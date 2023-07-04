AK認甜品店開業半年結業 選址錯人流差 入不敷支蝕幾十萬 (18:20)

MIRROR成員江𤒹生（AK）今日到電台接受鄭裕玲（Do姐）《口水多過浪花》訪問，吸引過百粉絲到電台外等候。AK在節目訪問中直認與哥哥一同開設、只開業半年的日式甜品店結業，蝕了幾十萬。他說︰「暫時會結束營業先，呢個就係經驗值嘅問題，有啲選址唔正確，人流唔算好多。我哋開頭喺尖沙嘴開一間拉麵店先，好似OK喎，之後哥哥話不如開多間甜品舖，因為阿嫂好鍾意食甜品。我話好，點知有啲決策上嘅失誤，選址有啲唔正確，人流有啲少。我哋嗰陣以為呢個舖位適合到我哋嘅需要，點知人流真係唔夠多。今次係用金錢換取經驗值，蝕咗幾十萬。（入不敷支？）係呀，（買到乜嘢經驗？）最好都係做番啲自己比較擅長嘅嘢好啲，始終餐廳，唔係我落手去煮，我又唔喺舖頭。如果再做下一間，會再做多啲準備工夫，了解多啲至去做，唔好咁魯莽。今次有啲衝動，下次要醒啲。」AK目前仍經營拉麵店及服裝生意，他喜歡透過不同方式表達個人想法，未來會在服裝生意上發展更多。

AK早前到日本學舞兩星期，他表示去年向公司請假，約埋幾位排舞師好友，一同去日本跟幾位日本老師上堂，每天起牀後行去舞蹈室上課，然後一同吃飯，返回下榻的民宿休息。AK說︰「兩星期唔夠時間，其實想學耐啲，想去一個月，但要返嚟做嘢。呢兩個禮拜，大家好開心，好叉電，好耐冇試過，好似返去以前跳舞嘅時候，乜嘢都唔使諗。」談到不時為動物權益發聲，早前更轉發了呼籲罷看動物園要大象潛水娛賓的帖子，AK說︰「可能因為我由細到大都有養小動物，有時見到啲動物嘅片，我睇動物嘅戲時好容易會喊。我會特別follow呢啲新聞，係因為覺得冇人幫佢哋講。佢哋唔識講，同埋好多人唔會將呢件事認真看待。我知道我講都未必有用，但都要盡力話畀大家知。如果要去睇呢個動物，就去非洲睇﹗」

電影《七月返歸》入選第22屆紐約亞洲電影節競賽電影單元，AK開心說︰「拍緊呢套戲時好緊張同好驚，唔知道自己做得好唔好，驚做得唔好，搞禍咗成件事。」被問到拍攝時可有常NG，他回憶︰「我諗唔算，我淨係做反應唔使講對白嘅戲唔使Take好多次，但有時啲講對白戲就要Take好多次，因為我有時講嘢太快、咬字唔清楚。 （點解你咁心急？）可能我細個有過度活躍症，小學時有一段時間要食藥，中學時就唔使。可能因為咁樣，我有好多嘢想講時就會好急，個口就會快過個腦，所以會講得好快，係咁講唔同嘅嘢。」AK希望未來能在演戲上拍攝好玩的角色︰「想開始做一啲同平時自己現實生活唔同嘅嘢，好似咁樣會仲好玩。拍戲過程太難太辛苦，希望可以喺咁辛苦嘅過程入面體驗到一啲平時體驗唔到嘅嘢。我都好想做舞台劇，我好鍾意現場演出，好鍾意有現場觀眾，感覺特別唔同。」

（即時娛樂）