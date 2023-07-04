陳曉東自認變臉爸爸 和太太愛得簡單 盼未來日子更幸福 (21:19)

陳曉東結婚9年，和太太王妤嫻沒有什麼夫妻相處之道。他認為兩個人只要能維持生活上簡單，在各方面的看法就不會有太大出入。（劉永銳攝）

陳曉東最近製作了3首全新廣東歌，包括20年前經典作品《劃火柴》延續篇《燒光了火柴》。「最初沒特別這樣想，後來將兩份歌詞擺埋一齊，覺得幾似一個延續。《劃火柴》當年似在訴說我在尋找一些經歷，經過很多的甜酸苦辣；《燒光了火柴》則以過來人身分回望過去，有種新的感悟，會令人會心微笑。」

入行28年，陳曉東直言心態已不同，從前易受人影響，亦有偶像包袱，現在已卸下一切，自我掌控能力比以前強。現在的他有自己公司，一家四口生活美滿，陳曉東希望目前不會是其人生最幸福階段。「希望可以再幸福一點﹗無論工作幾疲累，回家見到3位情人就一掃而空。感謝太太（王妤嫻）把家庭照顧好，令我可專心工作。不過我最近有少少失平衡，因工作少了時間陪伴，知道兩個女兒有投訴。」

陳曉東自言在女兒面前是個「變臉爸爸」，玩耍時可以很癲，但原則底線被觸碰時會嚴厲對待。「太太被迫做好人角色，因為去到我發火已經很嚴重。我從小教她們要黑白分明，不能做的事永遠不可超越那條線，不可以欺負父母。」兩個女兒平日有學跳舞、彈琴，陳曉東認為將來會否支持她們入樂壇仍是言之尚早。「完全沒想過，只是認為她們多學音樂是好事。將來的路，她們自己決定。」

明年結婚10周年，陳曉東沒有什麼夫妻相處之道，認為兩個人只要能維持生活上簡單，在各方面的看法就不會有太大出入，最緊要是太太完全支持他的工作。「我和太太很少吵架，最多是耍花槍。例如有次水龍頭壞了，她說要換新的，我說換了裏面的螺絲便可。為了這問題，我講足半小時。可能她就是怕我嘮叨，選擇不跟我吵架。我平日很遷就她的，鼓勵要坦言，喜歡做什麼就做什麼，婚姻並非一場綁架。」

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（即時娛樂）