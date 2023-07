譚玉瑛麥長青為食到廣州 推介21蚊人民幣歎牛河天花板 (19:08)

next

由譚玉瑛、麥長青(麥包)與陳懿德主持TVB旅遊節目《請1日假去旅行 廣州篇》逢周四、五晚上10點半播映。明日(周四)播出三人行自駕遊玩轉廣州,近年在廣州發展的麥包化身廣州地膽帶大家四圍玩,陳懿德則負責揸車。首個行程,三人去到今年1月才開幕的廣州文化館(新館)睇風景,之後再出發到設有海洋館和自然科學博物館的大型商場遊玩。該海洋館可供觀賞海洋生物及動物種類繁多,包括水獺、檸檬鯊、沙鰻及白鯨等,場內長40米、高9米的展缸更被列入健力士世界紀錄大全。

自然科學博物館展品同樣大有來頭,除有大量恐龍化石,鎮館之寶「梅杜莎角龍」更是全世界只有三個。三人參觀期間發生小插曲,向來搞鬼的麥包呃陳懿德摸恐龍糞便化石,遭睇唔過眼的譚玉瑛「教訓」:「你唔係帶挈佢,係蝦新人呀!」。

三人行到廣州當然要「食好西」,麥包帶隊到荔灣區大歎被喻為「牛河天花板」的乾炒牛河,價錢更只要21元人民幣(約22.7元港幣),相當抵食。他們再到沙河粉村親手製作沙河粉,譚玉瑛姐姐拿着大刀切沙河粉,有姿勢亦有實際。節目尾聲,三人坐纜車登上白雲山山頂,其間譚玉瑛姐姐更會重提早前遺失樂悠咭的事件。晚上三人食住西餐盡訴心中情,麥包分享了在廣州發展事業的心情:「做人應該活到老學到老,唔好畀自己停落嚟。」與麥包感情要好的譚玉瑛聞言半開玩笑謂:「你係好勤力嘅,但係咪好聰明呢?Er…就唔蠢嘅!」麥包即搞笑地爆英文金句回敬她:「I’m not a smart guy, but I’m not a fool guy.」

