《全民造星V》爆欺凌「真相」被參賽者反擊 監製：了解中 (21:08)

《全民造星V》7月16日總決賽，大戰前夕是非不斷，原本是大熱門的王鋒因為60強對戰中他臨陣改舞步，被對手阿澤（鍾澤誠）在評判前公開指控，黃鋒成「負評王」，有網民封他「尾後針」。王鋒承受不少壓力，甚至在鏡頭前哭訴。ViuTV導演曾偉樂（阿樂）連續五屆擔任《造星》系列導演，日前以「千字文」將鏡頭後的「真相」公開，特別是「鋒澤」事件。阿樂有針對阿澤之嫌，數他的幾宗罪，包括虛報資料自稱是「主題樂園工程師」、同組的馬來西亞參賽者Kingston（黄昱翰）被欺凌、「鋒澤」事件後表面跟王鋒有講有笑，背後周圍唱衰對方等。

阿樂的言論未能幫王鋒扭轉形勢，他提及被欺凌的 Kingston昨晚在Ig澄清，他說：「我真的很開心，能來到全民造星認識到那麼多又厲害又很照顧我的哥哥們，在這期間也都完全沒有被人欺負或霸凌，我的家人朋友還有戰羊們可以完全放心，I LOVE U ALL。」

同組的白水也表態，向阿樂說：「樂導演，有樣嘢我收埋喺心入面差唔多五個月，本身諗住息事寧人就算。但你講起欺凌一事，詢問完不同朋友嘅意見之後，我決定講出嚟畀大家知。」原來白水曾被阿樂當眾以他的名字惡搞、侮辱，他寫道：「記唔記得2月8號60強Round 2比賽嘅自選項目綵排嗰日，你當住全部人面前用我個名嚟笑，幫我改名，叫我X水？嗰陣係記者會之前嘅一兩日，所有造星仔仔準備見人嘅日子。你哋好多人圍住喺一廠門口大電視位度傾fans club名，而我靜靜地企咗喺格離（隔籬）聽。你哋講下講下，你突然見到我就講埋我一份，你當住大家面前用我個名嚟笑，話︰『我諗到啦，你就叫X水啦，咁啲fans一見到你就會對住你嗌X水，係咪改得幾好啊X水？』嗰一刻你講完全部人圍住我喺度笑，當時我係覺得好唔舒服、有種被侮辱同被欺凌嘅感覺。我有提出『我唔鍾意依個名，可唔可以唔好再講。』在場有幾多人聽到，你知我知。希望你可以諗清楚自己講緊啲咩，同時再諗下自己做過啲咩。『至於邊個欺凌，似乎呼之欲出』」

對於導演阿樂爆內幕引起爭議，節目監製許敬麟回應《明報》：「了解當中，暫時沒有回應。」

（即時娛樂）