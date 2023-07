next

李玟9歲時移民美國,1993年回香港參加《新秀歌唱大賽》奪得亞軍,簽約華星唱片,1994年6月15日在台灣發行首張個人專輯正式出道並走紅。1999年發行首張英文專輯《Just No Other Way》,全球銷量達200萬張,2001年演唱歌曲《A Love Before Time》獲得第73屆奧斯卡金像獎最佳原創歌曲提名,登上奧斯卡金像獎頒獎典禮獻唱。

李玟感情生活方面,2011年與外籍富商丈夫Bruce Rockowitz結婚,當年豪擲1.5億元打造一連兩日豪華婚宴,成為城中熱話。二人結婚近12年,其間曾傳出Bruce疑有婚外情,CoCo曾在社交網發文暗示不開心,但未有詳細解釋,及後貼相證夫妻關係未變。今年初有傳Bruce被發現第3次出軌,CoCo被指搬離昔日愛巢,夫妻分居。她疑因不堪婚變打擊,健康出問題暴瘦惹人擔心。今年2月CoCo在社交網撰長文首次透露自己左腿自幼有缺陷,這些年唱跳都是靠右腿支撐,去年工作時不慎受傷壓住神經線,要接受治療要重新練習行路。5月時她曾更新微博宣傳歌曲。

