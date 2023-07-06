靈戲逼人｜觀眾估殺害龔嘉欣兇手 3位老戲骨成嫌疑人 (15:18)

無綫劇集《靈戲逼人》昨晚（5日）一集有兩場重頭戲，第一場是阿東（阮浩棕飾）為了教訓拿粵劇戲服及道具開玩笑的學生，在操場上大展拳腳功架，又隨心所欲揮動道具旗。入行後拍過不少動作戲的阮浩棕說︰「操場嗰段動作戲由朝拍到下晝，拍動作戲一定花好多時間，有啲動作仲係即學即拍。我拍動作戲習慣一到現場就觀察武指度招，盡量掌握咗先去縮短學習時間，加快拍攝進度。我協調能力雖然可以，但身手仲有待磨練，所以翻滾動作要交番畀替身！」

第二個重點戲是「衣箱」爭奪戰，講述柳芳（龔嘉欣飾）衣箱被阿東等人搬走，Ivan（張振朗飾）幾經轉折成功反收購衣箱。難掩失而復得喜悅心情的柳芳，忘記自己女鬼身分在眾人面前拾起衣箱中的銀仔，懸空漂浮的銀仔嚇窒阿東及傑仔（吳子冲飾），自知闖禍的柳芳隨即請求Ivan幫忙。張振朗要在3分鐘內反覆來回驚訝、慌張、若無其事、無奈、皮笑肉不笑、嬲怒等不同情緒。談到銀仔戲一幕，監製王偉仁讚演員之間有火花，感激後期特效製作同事的用心。阮浩棕、吳子冲拍攝時要裝作看不到龔嘉欣，靠想像力搬運坐着女鬼的衣箱。阮浩棕說︰「劇情得振朗睇到嘉欣，我哋視線要全程避開，拍時要不斷提醒自己嘉欣講台詞嗰陣千祈唔好聽同望佢。我平時專注力都算高，但當真係攰時，都會不自覺咁望住嘉欣，然後NG再嚟。」

《靈》圍繞女鬼柳芳伙拍Ivan尋找昔日愛郎雲哥足跡，開播時一場Ivan險被利刀殺害的惡夢引起網民好奇心，在網上競猜當年殺死柳芳的「Big Boss」是誰，而被列為嫌疑人物的一律為老戲骨，包括李成昌、魯振順及謝雪心。

（即時娛樂）