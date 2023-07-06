李思林否認李玟割脈 哭訴未能當上好榜樣 助妹走出情緒低谷 (18:35)

李思林透露李玟在社交網上載身上掛着引流袋的照片，是她做完乳癌手術後拍攝的。（李玟Ig圖片）

歌后李玟（CoCo）受抑鬱症困擾周日（2日）在住處輕生，延至昨天（5日）逝世，終年48歲。CoCo的二家姐李思林（Nancy）接受《明報》訪問時，否認妹妹割脈，惟未透露實際情况。Nancy說︰「希望大家不要胡亂揣測，不是割脈﹗對一個那麼正能量的人來說，她的肉身雖然已不在，但靈魂知道後也會不開心﹗不要將她的不快樂，變成是非炒作﹗」

Nancy承認CoCo去年曾患上乳癌，但已切除了所有癌細胞，正在康復中，因此癌症絕非她選擇輕生的原因。Nancy說︰「如果有留意她的Ig，她曾說自己是很努力、不放棄的戰鬥勇士。她沒透露為何身上掛了一個引流袋，其實她當時剛切除了腫瘤。」

對CoCo突然輕生離世，Nancy最後難忍傷心，她哭着說︰「 我一直身體力行想幫到妹妹，想作為一個好榜樣。我現在很心痛，覺得自己根本沒有好好作為一個榜樣，很心痛﹗我很希望能證實給她看，無論有幾困難，只要她努力朝着自己最愛做的事，有一天可以走出情緒低谷。我沒想到，我沒達到自己作為一個家姐的好榜樣，我真的很心痛﹗」

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（即時娛樂）