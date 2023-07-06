李思林困難時期與妹夫互相支持 Bruce趕及回港見李玟最後一面 (19:02)

歌后李玟（CoCo）受抑鬱症困擾周日（2日）在住處輕生，延至昨天（5日）逝世，終年48歲。CoCo與外籍富商Bruce Rockowitz結婚近12年，有指Bruce婚內曾三度出軌，CoCo近年已搬離愛巢與丈夫分居，原定本月正式離婚。CoCo的二家姐李思林（Nancy）接受《明報》訪問 ，被問到一家人與Bruce關係如何時說︰「目前在這個困難情况，大家互相幫忙。我沒權利讓任何人出席或不出席喪禮，更何况於現在這個困難時期。我們會互相支持，這很重要﹗」

她坦言CoCo被送入院後，醫生已指救不救的結局都一樣，但為了已經80幾歲的母親及讓Bruce能趕及見最後一面，只要有一線生機，也想盡力拯救。Nancy說︰「作為家人，當然有一線生機都要Keep住。另外，我覺得重要的是妹妹想見的人都在。當時Bruce正趕回來，我希望起碼最基本可以等到他回來。」

至於報道指CoCo早定下遺囑，將10億遺產留給母親，Nancy表示︰「她有那麼多錢麼？我不知道，因為我們的生活很簡單。她的錢向來由母親處理，應該會繼續由母親處理。我不覺得會有任何改變、爭論或會有人不同意。」

相關新聞︰李思林否認李玟割脈 哭訴未能當上好榜樣 助妹走出情緒低谷

相關新聞︰李玟抑鬱症困擾輕生離世 情緒病過來人鄭秀文︰想起我們華星時期的合作

相關新聞︰傳李玟半年前患乳癌獨自入院開刀 富商老公外遊沒陪伴

相關新聞︰李玟喪禮預計8月舉行 家人計劃辦追思會讓歌迷送別

相關新聞︰李玟逝世︱外籍富商老公趕回港 10億遺產留86歲母親

相關新聞︰李思林指李玟入院當日已腦細胞死亡 86歲母親不肯放棄

相關新聞︰李玟逝世︱張崇德憶30年前一同參加新秀︰她笑得比我們還開心

防止自殺求助熱線

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

人生熱線：8100 8012

（即時娛樂）