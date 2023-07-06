不法分子疑借李玟逝世騙財 李思林︰我們不會進行任何籌款活動 (19:38)

李玟二家姐李思林強調，她們不會舉行任何形式的籌款活動，也不會以李玟的名義發行任何紀念產品。（李思林fb圖片）

歌后李玟（CoCo）受抑鬱症影響，周日（2日）在住處輕生，延至昨天（5日）逝世，終年48歲。CoCo突然離開的消息震驚香港、內地及台灣演藝界，不少圈中好友及粉絲非常傷心，豈料有不法分子此時借CoCo逝世一事「籌集慈善資金」疑騙財。

CoCo的二家姐李思林（Nancy）今日在社交平台發文︰「警告︰引起我注意的是，有不法騙子利用我妹妹的去世來籌集慈善資金。 請注意，我們不會進行任何形式的籌款活動，也不會以她的名義發行任何紀念產品。 我們家人將保留追究這些人的合法權利。 最後，請注意，我們將在8月於大中華地區組織紀念聚會，敬請關注更多訊息。」

相關新聞︰李思林困難時期與妹夫互相支持 Bruce趕及回港見李玟最後一面

相關新聞︰李思林否認李玟割脈 哭訴未能當上好榜樣 助妹走出情緒低谷

相關新聞︰李玟抑鬱症困擾輕生離世 情緒病過來人鄭秀文︰想起我們華星時期的合作

相關新聞︰傳李玟半年前患乳癌獨自入院開刀 富商老公外遊沒陪伴

相關新聞︰李玟喪禮預計8月舉行 家人計劃辦追思會讓歌迷送別

相關新聞︰李玟逝世︱外籍富商老公趕回港 10億遺產留86歲母親

相關新聞︰李思林指李玟入院當日已腦細胞死亡 86歲母親不肯放棄

相關新聞︰李玟逝世︱張崇德憶30年前一同參加新秀︰她笑得比我們還開心

防止自殺求助熱線

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

人生熱線：8100 8012

（即時娛樂）