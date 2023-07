魏浚笙(Jeffrey)在昨晚播出的ViuTV節目《膠戰S3》裏流下男兒淚。眾人進行第3個遊戲「捉迷藏」時,需在範圍內找出膠手套作為武器,然後「拍死」對手才可勝出。遊戲期間,Jeffrey以假手套瞞過岑珈其達成互不侵犯協議,珈其更承諾︰「如果我殺你,我跟你就不是兄弟。」尾聲時,珈其在追逐戰中「拍死」黃正宜(阿正)及呂爵安(Edan),但最後被Jeffrey一掌「拍死」。遊戲結束後,Jeffrey因為打破協議而內疚,向珈其道歉,更在眾人面前流下眼淚,要落敗的珈其倒過來安慰。

節目昨晚播出後,Jeffrey在社交平台說︰「願膠戰一世情不變 all we have is now,因為好在乎,所以好內疚。鳴謝正正(阿正)拍低咗我同珈其呢幕,仲有Edan、Hillary(劉沛蘅)、肥腸(徐浩昌)的安慰。」阿正留言︰「姐姐錫番ok?」Hillary亦表示︰「6膠感情永遠不變啦﹗」Edan笑Jeffrey「傻仔」,珈其則表示︰「Love you﹗」

