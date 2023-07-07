Britney稱拍膊欲攀談 遭NBA新星雲班耶馬保鑣打臉 (15:20)

Britney Spears（右）被打，眼鏡也飛脫，其夫Sam Asghari（左）形容雲班耶馬保鑣的動作暴力且失控。（網上圖片）

Britney Spears（右圖）在賭城巧遇NBA新星雲班耶馬（左圖），欲跟對方打招呼，怎料演變成被保鑣打臉，其後她在社交網詳述事件經過。（路透社/網上圖片）

美國樂壇天后Britney Spears與丈夫Sam Asghari周三身在賭城拉斯維加斯，巧遇效力馬刺的NBA新科狀元雲班耶馬（Victor Wembanyama），據美媒報道，她從後欲跟雲班耶馬打招呼，怎料遭對方的保鑣打臉，更讓Britney的眼鏡也飛脫。

據報道雲班耶馬當時前往餐廳，不過在事件發生後數小時，才知悉跟Britney Spears有關，他表示，「有個人在叫我，但我們先前就和保鑣說好不停下來，因為會有很多人聚集」。他又稱對方從後抓他，「我沒看到發生什麼事，因為我當時直往前走」。他表示

不知道保鑣大力推開她，「我沒有停下來看，繼續往前走，然後享受了一頓美好晚餐」。

Britney Spears其後在社交網發文稱，只是想跟雲班耶馬打個招呼，「我在下榻酒店大堂認出一名運動員，當時我正要去吃晚餐。之後到另一家酒店的餐廳又遇到他，於是決定過去祝賀他成功」。Britney文中所指的運動員應是雲班耶馬，「我拍了他肩膊一下，想讓他注意到我。我知道他在聲明中提到『我從後面抓住他』，但我只是拍了他肩膊一下」。Britney稱對方的保鑣沒往後看即反手當衆打她的臉，「差點把我打倒，令我的眼鏡掉了下來」。據報其後Britney一方前往報警，拉斯維加斯警方正調查事件，但未採取任何行動。

（即時娛樂）