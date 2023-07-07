中醫師把脈後恭喜 47歲滕麗名誤以為有喜脈 (19:06)

47歲滕麗名今日與文凱玲、黎燕珊及陳樂榣出席養生活動，被為她把脈的中醫師恭喜，令她誤以為是喜脈，原來中醫師只是恭喜她身體很健康。滕麗名表示身體健康也算是喜脈︰「我很喜歡調理身體，自己調理之餘，也會找老公做實驗。他對食療和保健產品存疑，我就會悄悄地給他吃。他感到有改變，感覺良好及睡眠質素好轉，我就會告訴他『我落咗你毒』。他現在已習慣，不問什麼就會乖乖吃藥。」

談到《愛‧回家之開心速遞》第2000集的「大結局」是戲中戲，滕麗名說︰「我不知道何時真正大結局。我明年去旅行也要向劇組請假，所以做到今年底應沒有問題。（周嘉洛即將回歸？）他現在那麼搶手，能回來拍幾集也好。我們有保持聯絡，常在公司遇上。母親節及我生日時，他都會送花給我，很乖，我真的要跟他上契，收他做契仔。風水師曾說我會有個契仔﹗我很想和他去旅行﹗」

文凱玲否認已婚及會在婚後息影，強調他日結婚後仍會工作。她未知何時舉行婚禮︰「我與未婚夫2019年底訂婚，已過結婚衝動，加上感情穩定，結婚與否也沒所謂，即使結婚也未必擺酒。我一向對婚禮沒幻想，而且見幾個好友為年尾婚禮忙到一頭煙。（不生小朋友？）我已40歲，不知還生不生到，順其自然，懷孕就即結婚。」

（即時娛樂）