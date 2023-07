MIRROR成員姜濤繼今年4月成立個人服裝品牌TO ZERO後,近日更涉足飲食界,再做老闆開設烘焙品牌「To My Dear」,頭炮將推出月餅﹗姜濤為「To My Dear」開設了官方社交網,在簡介位置寫道「Fill your days with blessings & sweetness, every moment, every way. From today to eternity, TO ZERO.(讓您的每一天都充滿祝福和甜蜜,每時每刻。 從今天到永恆,歸零。)」,並發了兩則帖子,包括公布明天(8日)下午1時開始接受訂購月餅的消息。

(即時娛樂)