姚焯菲日本拍MV冇時間購物 預告出快歌 想挑戰跳唱 (20:33)

姚焯菲（Chantel）近日趁學校放暑假從新西蘭回港，今日聯同鄭裕玲（Do姐）、吳啟洋（Phoebus）和應智越（細貓）出席活動，吸引大批粉絲到場。身穿白色露腰裝的Chantel明顯瘦了，她說︰「我沒上磅，不知瘦了多少，在新西蘭時沒刻意減肥，亦沒節食，或是有做運動的原因吧﹗」

談到回港後不久即飛往日本拍新歌MV，Chantel稱在當地只留了4天，只買了些食物，沒有時間Shopping。她透露新歌是首快歌，曲風及形象會有很大突破，跟《小出走》截然不同。Chantel表示正籌備其他作品，希望會有首跳唱歌。她透露After Class也在製作新團歌，大家各有各忙，因此要分開錄音。Chantel說︰「希望今次可以與After Class相聚。（陪炎明熹睇放榜？）我替她緊張，如陪伴她，我會很緊張。」

Do姐談到早前開設YouTube頻道，頭炮訪問周潤發時說︰「2011年《讓子彈飛》上映時，我也訪問過他，很開心相隔10多年再做訪問。如果有合適劇本，我也想跟他再合作拍電影。」Do姐表示早前有年輕人團隊邀請開設網上頻道，她也想與時並進有新嘗試，就一口答應。她說︰「我覺得很幸運，以前拍劇集和電影，之後做DJ一做10幾年，現在流行YouTube，又有2位年輕人找我做頻道。（定期有節目？）我不想限定，最重要訪問內容有質素。（碌人情牌邀請嘉賓？）不需要，現在跟疫情時不同，不同地方的藝人也來港宣傳和開騷，我之前也訪問了山下智久，香港也有很多電影上畫，但也有朋友主動說想上來傾偈。」

（即時娛樂）