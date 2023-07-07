膠戰S3｜呂爵安盼第4季出埠拍攝 劉沛蘅玩得投入被封潑婦 (20:53)

呂爵安、魏浚笙、劉沛蘅、岑珈其、黃正宜及徐浩昌今日出席他們主持的ViuTV節目《膠戰S3》膠粉見面會。（林祖傑攝）

呂爵安（Edan）、魏浚笙（Jeffrey）、劉沛蘅（Hillary）、岑珈其、黃正宜（阿正）及徐浩昌（肥腸），今日出席他們主持的ViuTV節目《膠戰S3》膠粉見面會，即場玩「吹紙友大戰吹紙員」遊戲。在節目中因每次只有2秒成績而被封「兩雀安」的Edan，成功勝出一洗污名。拍照時，Jeffrey被岑珈其及Hillary拉高衫袖騷「麒麟臂」，惹來現場粉絲起哄叫「除衫」。

活動後，Edan希望《膠戰》開拍第4季時可出埠取景，並邀請台灣組合五堅情做嘉賓，也希望能與韓國節目《Running Man》合作。談到Jeffrey在節目中因出賣岑珈其而內疚到落淚，Edan說︰「傻仔嚟﹗佢一向善良，我提醒過佢，玩要去盡啲。」Jeffrey解釋拍攝時感覺失去了好兄弟才這樣，但沒請珈其食飯賠罪。他與Edan均表示有粉絲在場時才需要有偶像包袱。

因玩得出色被阿正取笑為「潑婦」的Hillary直認不諱︰「今輯大家更熟絡，想玩得放啲。（會唔會擔心嚇親洪卓立？）我潑辣啫，唔會無理取鬧。一齊咁耐，都見過晒。」

盧瀚霆今天生日，Edan說︰「化妝時見到佢，已祝佢生日快樂，問佢想要咩禮物。佢話想要成千萬嘅頸鏈﹗我話唔好玩我啦，500蚊內，叫佢自己揀。」

（即時娛樂）