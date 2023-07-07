盧瀚霆快閃現身感謝粉絲 談感受時落淚︰係我做得唔好 (21:35)

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）今天（7日）28歲生日，一眾神徒（粉絲暱稱）舉行連串應援活動慶祝，當中包括「Anson Lo & Sontos Keep Giving ‧Keep Loving Pop Up Store」，又贊助約700名來自庭恩兒童中心的小童及家長免費暢遊主題樂園、全港市民除可免費乘坐天星小輪（尖沙咀來往中環）、免費乘搭摩天輪及享用免費雪糕。

忙於拍攝新劇以及排練個人演唱會的Anson Lo，今日下午5時許快閃摩天輪現場，親身答謝「神徒」的支持，Anson Lo的父母也有現身，吸引場內逾千名及場外過萬粉絲圍觀，人龍排到去7號碼頭。他說︰「我知道跟隨住Anson Lo係有啲累， feel到大家會倦、感吃力，你們或有失望時候，係我做得唔好！」現場粉絲大叫「你好好」為偶像打氣，Anson Lo感觸落淚。他說︰「神徒不時提我唔使衝太快。我停低腳步時，你哋會一齊停；我想衝時，你會同我一齊衝，不斷提我唔使迫得咁緊。因為我性格，好多時喺屋企睇到你哋嘅訊息，我都會係依家咁感觸。」

Anson Lo獲後援會送上生日蛋糕，台下逾千粉絲合唱生日歌。他頻頻點頭讚好，又與全場神徒大合照，其間不停向粉絲報告近况。他說︰「我哋係咪好少咁傾偈，我想劇透吓，呢啲係你哋最鍾意聽嘅。演唱會前，我會出多一首新歌，呢首慢歌係我最鍾意嘅，11月就會拍新電影。」他表示目前集中精神籌備演唱會，壓力很大，正努力學唱歌、練舞和彈琴，很怕會做得不夠好。Anson Lo在活動尾聲公開感謝父母對他的體諒及支持，又多謝工作人員和神徒們的悉心安排。他離開時用手機拍下現場情况，又與神徒自拍，依依不捨上車離開。

（即時娛樂）