柳應廷開騷再唱《造星》被淘汰歌曲 變身小王子邀月之女神現身 (15:07)

MIRROR成員柳應廷（Jer）的首次個人演唱會，一連4場《JER LAU “ACROSS THE UNIVERSE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》昨晚於灣仔會展開鑼，T字舞台配巨型屏幕，台邊分別有代表宇宙的巨型球體及升降台，設計簡潔。Jer一身箭豬Look現身，勁歌熱舞《從零開始的新世界》及《MM7》，炒熱全場氣氛。他說︰「很開心有機會站在台上表演﹗有多少人由《全民造星》開始支持我到現在？很多人啊﹗是真還是假？多謝大家來支持，知道有些觀眾特別從外地回來，未來希望有更多表演，近距離跟大家見面。」

唱畢《坐看雲起時》等歌曲後，Jer有感而發︰「這部分對我來說很沉重﹗宇宙旅程有喜有悲，人生也有甜酸苦辣，有經歷才會成長，有經驗才有感受。多謝這部分的歌，尤其最後一首《坐看雲起時》。當日，我錄音錄了5、6次都找不到感覺，因為宇宙太大，我是什麽？直至朋友有事，這環節送給天上的他，有代她唱歌給她丈夫聽。」

Jer帶觀眾走過「黑洞」，進入快樂氣氛的歌曲環節。身穿白袍的他變身「小王子」，站在「月球」上唱出陳健安（On仔）的《繼續繼續》、吳林峰《捱麵包的人》等歌。他笑言︰「我回到月球上，想成為小王子，唱出一些陪伴大家成長的歌。」嘉賓陳蕾現身，與Jer合唱《凡星》。陳蕾穿上白色高叉長裙，一身打扮與Jer非常合襯。她對Jer說︰「你是小王子，所以我化身月之女神﹗」Jer說︰「陳蕾是仙女﹗我冒昧邀請她做嘉賓，她一口答應，這天身體抱恙，氣管不好也來支持。我也擔心應付不到4場演唱會，但見到大家支持，就忘記一切。」陳蕾聞言送上鼓勵，叮囑Jer不要給自己太大壓力。

Jer感謝一眾台前幕後，特別是MakerVille行政總裁魯庭暉。Jer說︰「他看完綵排後傳來短訊，說他10年前做陳奕迅演唱會時，曾幻想有一刻可以自己做一個星，在台上唱到一個Theme的演唱會。他說10年之後，我是第一個﹗多謝你，魯生﹗」安歌時，Jer拿起結他自彈自唱參加《全民造星》時唱過的《P.S. I Love You》︰「這首歌對我有很深意義，夾Band時彈結他第一首唱的歌、《造星》時『復活』都是唱這首歌。很開心參加了比賽，在台上唱歌是我的夢想，1000萬個想法做什麼歌，加起來就是一個騷。我一直朝着做騷的方向走，終於可以實踐﹗」他又翻唱了陳奕迅的《陀飛輪》及《致明日的舞》，表示當年在《造星》比賽上就是因為選唱《陀飛輪》而被淘汰。

（即時娛樂）