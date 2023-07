柳應廷開騷再唱《造星》被淘汰歌曲 變身小王子邀月之女神現身 (15:07)

next

MIRROR成員柳應廷(Jer)的首次個人演唱會,一連4場《JER LAU “ACROSS THE UNIVERSE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》昨晚於灣仔會展開鑼,T字舞台配巨型屏幕,台邊分別有代表宇宙的巨型球體及升降台,設計簡潔。Jer一身箭豬Look現身,勁歌熱舞《從零開始的新世界》及《MM7》,炒熱全場氣氛。他說︰「很開心有機會站在台上表演﹗有多少人由《全民造星》開始支持我到現在?很多人啊﹗是真還是假?多謝大家來支持,知道有些觀眾特別從外地回來,未來希望有更多表演,近距離跟大家見面。」

唱畢《坐看雲起時》等歌曲後,Jer有感而發︰「這部分對我來說很沉重﹗宇宙旅程有喜有悲,人生也有甜酸苦辣,有經歷才會成長,有經驗才有感受。多謝這部分的歌,尤其最後一首《坐看雲起時》。當日,我錄音錄了5、6次都找不到感覺,因為宇宙太大,我是什麽?直至朋友有事,這環節送給天上的他,有代她唱歌給她丈夫聽。」

Jer帶觀眾走過「黑洞」,進入快樂氣氛的歌曲環節。身穿白袍的他變身「小王子」,站在「月球」上唱出陳健安(On仔)的《繼續繼續》、吳林峰《捱麵包的人》等歌。他笑言︰「我回到月球上,想成為小王子,唱出一些陪伴大家成長的歌。」嘉賓陳蕾現身,與Jer合唱《凡星》。陳蕾穿上白色高叉長裙,一身打扮與Jer非常合襯。她對Jer說︰「你是小王子,所以我化身月之女神﹗」Jer說︰「陳蕾是仙女﹗我冒昧邀請她做嘉賓,她一口答應,這天身體抱恙,氣管不好也來支持。我也擔心應付不到4場演唱會,但見到大家支持,就忘記一切。」陳蕾聞言送上鼓勵,叮囑Jer不要給自己太大壓力。

Jer感謝一眾台前幕後,特別是MakerVille行政總裁魯庭暉。Jer說︰「他看完綵排後傳來短訊,說他10年前做陳奕迅演唱會時,曾幻想有一刻可以自己做一個星,在台上唱到一個Theme的演唱會。他說10年之後,我是第一個﹗多謝你,魯生﹗」安歌時,Jer拿起結他自彈自唱參加《全民造星》時唱過的《P.S. I Love You》︰「這首歌對我有很深意義,夾Band時彈結他第一首唱的歌、《造星》時『復活』都是唱這首歌。很開心參加了比賽,在台上唱歌是我的夢想,1000萬個想法做什麼歌,加起來就是一個騷。我一直朝着做騷的方向走,終於可以實踐﹗」他又翻唱了陳奕迅的《陀飛輪》及《致明日的舞》,表示當年在《造星》比賽上就是因為選唱《陀飛輪》而被淘汰。

(即時娛樂)