next

MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)昨天(7日)28歲生日,獲一眾神徒(粉絲暱稱)為他舉行鋪天蓋地的應援活動慶祝。Anson Lo近黃昏時騰出時間,與父母一同現身中環跟神徒見面慶祝,除了場內的過千粉絲外,場外亦有過萬神徒圍觀。

Anson Lo晚上在社交平台分享照片、片段及對神徒們說︰「今年生日,有你們親身和我一起過,真的好開心,好感動﹗對不起,我忍不住哭了。知道你們為我日曬雨淋,這幾年你們和我一起捱過的辛酸,你們每一天的憂心,每一次為我應援的勞累,而我好像不能做什麼去back up你們似的,唯有做好自己的作品和表現,盡力讓你們高興,有正能量。」

「今次我的出現令場地和各個部門要臨時變動程序,真的十分不好意思。辛苦了盧瀚霆國際後援會的籌備,大家都盡力令這個活動不被取消,謝謝來臨每一位的你的耐性和體諒。我說過,我的生日,就是你們的生日。祝你們生日快樂,身體健康,開開心心﹗快點回家休息,不要病倒。別讓我擔心,知道了嗎?希望每一年都有你們出現。對我而言,你們每一位神徒都同樣重要。真的,我愛你們每一位﹗Happy birthday to all of us﹗」

(即時娛樂)