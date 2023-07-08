靈戲逼人｜謝雪心50秒耍雙劍戲 顯粵劇一線花旦功架 (16:58)

無綫劇集《靈戲逼人》除了主角張振朗、龔嘉欣，以及劉穎鏇、阮浩棕、吳子冲、李成昌、江欣燕、謝雪心等人外，也有新生代演員參演，包括飾演若琳的阮嘉敏（Mandy）及飾演中學生阿麗的劉芷玲（Sabrina）。

阮嘉敏憑《東張西望》入屋，今年再憑《隱形戰隊》及《法言人》獲得關注。她今次在《靈》中飾演「鵪鶉妹」若琳，與阿傑（吳子冲飾）發展戀情。前晚（6日）一集的靈探場面，阮嘉敏望住吳子冲時露出甜絲絲表情，她感激監製王偉仁設計劇中的四眼妹造型︰「監製導演想我怕醜啲，所以叫我化淡眼妝，又試咗好多副眼鏡。其實我本身比較健談、開朗同主動，如果我鍾意個男仔，應該會想主動同佢傾偈，唔會咁怕醜。」

22歲劉芷玲在劇中飾演熱愛粵劇的中學生，更疑似是柳芳（龔嘉欣飾）尋找的雲哥（張振朗分飾）的孫女。她在劇中一幕揈水袖戲，每個動作均有板有眼，獲曾為1990年代當紅粵劇花旦的謝雪心讚叻女。劉芷玲說︰「拍攝前有上堂練習，有一日由朝練到晚都係練基本功同水袖動作，真正拍嗰日就有現場指導。嗰個水袖真係太長，我失敗咗好多次先做到佢哋想要嘅效果。我零粵劇根底，都係邊拍邊學邊做。」

謝雪心（心姐）在昨晚（7日）一集中有場50秒耍雙劍戲，其熟練造手及臉部表情令人看得出神。她說︰「拍攝當日到場後，我就有乜耍乜，感恩自小獲師傅栽培、練好功底。當年一開始練功，每日刀槍劍都要練，有時櫻槍、雙刀、大刀，即係舞旦刀，呢個戲係雙劍，係另一種耍法。嗰時我哋練，就會今日練雙劍、聽日練舞旦刀，櫻槍就每日都打，因為要同人對打，雙劍就自己一個人耍。可能我底功練得耐，所以好好彩喺現場一拎起雙劍，啲底功就返嚟，所以有付出努力練習過嘅嘢，總唔會白費。」談到與李成昌在劇中經常鬥嘴，心姐笑言︰「係好得意，之前我拍《巾幗3》成日跟住佢個角色，同呢套劇完全相反，過足戲癮。」

（即時娛樂）