李幸倪拍新歌MV挑戰演技 感激王敏奕縮短假期參演 (17:12)

李幸倪（Gin Lee）推出今年第3首新歌《企好》，請來全新組合徐浩作曲及監製，黃偉文（Wyman）填詞。她直言等待曲詞時興奮和期待，第一次聽歌曲Demo時已很喜歡，收到歌詞後更「好多句一睇到就有感覺」。Gin說︰「Wyman送了一個八字訣給大家，『記住挺直腰骨企好』。我覺得呢8個字好有畫面。好多時我哋遇到挫折、唔開心，失戀、工作或家庭有問題時就會垂頭喪氣，但希望大家聽到呢首歌可以互相鼓勵，見字企好。聽到呢首歌就要挺直腰骨，我哋一齊撐落去，同時要珍惜、關心眼前人。」

錄歌時，Gin帶着複雜的心情，唱第一段像似在安慰閨密，唱第二段則來個大反轉，所有的「你」都變成「我」。原來這是Wyman的小心思，Gin解釋︰「我哋好多時候識得去安慰人，係因為我哋親身經歷過，知道嗰種痛，會有同理心，所以唱verse 2嘅時候就會有『我』。喺安慰人嘅時候不知不覺自己都講得好激動，跟住就將自己嘅經歷講晒出嚟。」

拍攝MV當日，Gin十分緊張。她透露已多年未有拍攝含有劇情的MV，這次的角色面對多種複雜情緒，拍攝前幾天已經開始緊張。她說︰「要表達到女主角經歷嘅痛苦，佢嘅不捨，佢好鍾意對方，但係要放低，佢掙扎面對嘅委屈、背叛。為咗呢場戲，我都緊張咗幾日。噚晚真係有認真思考呢個角色嘅背景，同埋如果我要經歷呢樣嘢，我會有乜嘢嘅心情。擔心自己入唔入到戲，好彩呢排我好鍾意聽一首歌，一聽就會令到我有好多感覺、情緒，所以今朝拍呢場戲前我再聽呢首歌去攞番個感覺，就可以投入到。」Gin又特別感謝MV中3位演員王敏奕、陸駿光及盧鎮業，特別是王敏奕特意縮短假期，改機票遷就拍攝期。

（即時娛樂）