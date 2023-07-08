56歲江欣燕入行38年 無懼女一演到做人阿媽 最緊要好玩 (20:18)

江欣燕17歲入行，演過不少戲分重的角色。現在回望當時的自己，她直言連續7、8日只睡得3、4個小時的開工生活，其實很痛苦。圖為1993年播映的《精武五虎》。（視頻截圖）

江欣燕在娛樂圈走了38年，由當年的女一演到現在的媽媽角色，在無綫新劇《靈戲逼人》中飾演李成昌的填房、阮浩棕的繼母。「我覺得無嘢，完全沒任何負面想法，很喜歡演媽媽角色，反而是我從前唱片公司的保母接受不到，因為他們睇住我入行。當女主角其實很辛苦，而且『中女』題材的戲不多，要等這類劇本比較困難，又要跟很多年紀相約的女演員競爭。」

從17歲演到現在56歲，江欣燕從沒將掙錢放首位，一直抱住玩的心態工作，認為只要做得好，錢就自然來。「別人都覺得我幸運，我也慶幸沒捱過。由一個天真爛漫、什麼工作都沒做過的小女孩進入大世界，好像很難適應，但我就是以一顆很純正的心，一心想着好玩，很多壓力自然就化解了。如果要說最大壓力，我想是以前演很多戲分的戲，熟讀劇本之餘，又要研究如何演，需花上很多精力。那時雖然只是20、30歲，但連續7、8日只睡得3、4個小時，其實很痛苦。」江欣燕希望能再遇上一些好角色，回憶對上一個令她拍案叫絕的已是《同事三分親》中的Diana。「這是我近年來最喜歡的角色﹗我知道好角色可遇不可求，希望未來能拍一套亞洲區都會看的劇集，成為我中年之後的代表作。」

江欣燕1985年參加新秀後正式入行，拍戲之餘也出過專輯及單曲，惟後來因無法兼顧而放棄再出唱片。「唱歌是需要時間養聲，當年無法兼顧拍戲和唱歌，連睡覺時間都沒有，於是主動向唱片公司提出不再出唱片。我想我是開埠以來，第一個藝人這樣做，現在回想也覺有點傻。曾志偉有否叫我參加《中年好聲音》？他不會夠膽，大人大姊上去被你彈？有無搞錯，我是職業歌手，還是在家當觀眾好了﹗我媽媽是《中年》的擁躉，我現在無綫拍劇都是為了讓她看。媽媽是無綫忠實粉絲，多多錢我也不會走。」

與前夫吳積遜離婚10年，江欣燕透露這些年身邊一直有些朋友出現，但都不會是結婚對象。「我不是太嚮往婚姻。上一段婚姻結束後，我現在連簽合約也怕。一個很長遠的認可是一件很恐怖的事，以前簽歌手、演員約，結婚時又簽婚約，我人生的大部分都在合約內。婚姻對我來說，不是急切性追求的東西。我是我自己最好的朋友，現時不受另一半束縛，可以過住開心、自由的生活。」

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（即時娛樂）