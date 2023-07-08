張敬軒美國巡唱新歌衫配合天氣 Deep V開到落肚臍 (21:07)

張敬軒上月於香港完成一連11場的《Revisit張敬軒演唱會》後，便展開巡迴演唱會之旅，在美國巡唱，軒仔跟團隊被安排乘坐私人飛機前往拉斯維加斯，務求以最佳狀態演出。首站的美國賭城拉斯維加斯及Reno已順利完成。拉斯維加斯站是兩年半內軒仔演唱會的第五十五場，Reno站則是第五十六場；拉斯維加斯的MGM入座達八千人，而Reno則有七千人，入場人次超過一萬五千人。

到埗後賭城氣溫高達四十度，為了炎熱的天氣，軒仔特別訂造新歌衫，如opening一套的黑色馬甲Deep V開到落肚臍；另一套黑色西裝戰衣，軒仔更真空上陣兼露腰，酷熱天氣下實行來一個大解放。軒仔指着自己身上的歌衫是特別為拉斯維加斯而訂製，「因為真係好熱呀！」台下歌迷立即大叫「除衫」，軒仔從容化解，「吓？除衫？咩除衫呀？數學嗰啲『除三』呀？九除三等如三。唔緊要啦，除晒就唔好睇㗎啦。你返到屋企除咗咪同我一樣。」

他又調侃台下女歌迷，「這年代真係唔同，女仔點解會咁大聲叫人除衫？我想問你哋對住你哋嘅男朋友係咪都係咁？睇吓你哋身邊嘅男士冇反應，你哋可以當住佢面對第二啲男人除衫。」話口未完，便有男歌迷大叫「除褲」，全場立即歡呼，軒仔奸笑道：「等我操吓先啦，我真係唔敢。今日有小朋友喺度，千祈唔好誤導咗啲小朋友，叔叔啱啱喺度晨運。」全場隨即爆笑。

軒仔感謝大家一直以來的支持，亦感恩當晚的觀眾除了美國各地，亦有來自四方八面的朋友，包括香港和廣州，特別是三個廣州「老鄉」更到洛杉磯機場接機。原來當晚三個廣州歌迷亦是座上客，軒仔馬上道謝，更分享一段小插曲：「喺度呀？我有食你送畀我個生果呀，不過食完後個肚有啲唔舒服，你係咪落咗嘢呀？哈哈，講笑。佢好好呀，佢特登洗埋攞嚟機場畀我，喺我瞓咗十幾個鐘、披頭散髮好似隻殭屍咁樣，跟住問我：『可唔可以影張相呀？』真係好體貼呀。」

完show後，軒仔返回酒店途中，於下榻酒店樓下看見一部鋼琴，一時技癢便走上前自彈自唱Minnie Riperton的《Loving You》。吸引了一個酒店職員停下聽歌，隨後更加入唱和音，跟軒仔齊齊jam歌。jam歌後，該黑人職員透露自己已經七十七歲，他亦有將自己的唱歌短片上載到youtube，並跟軒仔說：「No matter what never stop singing.」為賭城之旅畫上圓滿句號。

（即時娛樂）