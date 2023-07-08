馮允謙回憶12年前參加《巨聲3》苦况 曾被朋友勸轉行 (22:36)

馮允謙(Jay Fung)憑《超級巨聲3》奪得亞軍入行，今年3月完成首個紅館個唱，他又為《全民造星V》擔任導師。早前他推出今年第2首派台歌《尋找隱世巨聲》接受商業一台《星光 背後》主持梁泰來專訪。他在節目中回應被花姐批評擔任《造星V》導師太好人，剖白為何要將謙虛的態度分享給《造星V》組員，還有解釋延期婚禮原因。

Jay Fung將《造星V》與《巨聲3》相比，說：「如果我哋嗰時都有導師去幫忙，去教我選歌，我都會覺得好好，起碼有個人去幫手。當時冇導師，得監製同我傾，每一集唱完出街都會比人罵，因為冇ear mon (耳內式監聽)，嗰時都辛苦，但都唔夠依家《造星V》班仔仔辛苦。」他指出《造星V》參賽者要面對的挑戰更大、要求更高，不止需要通宵錄影，更要學懂跳舞。

在《造星V》播出初期，Jay Fung曾被花姐批評性格太善良。他不認同這種性格令他在演藝路上走得比其他人慢：「我覺得要做番自己，每個人嘅性格都好唔同，冇話邊一種性格就會成功，好多時都係靠運氣、時勢，以及天時地利人和，係你嘅就係你！」他又指《造星V》不止論輸贏，認為參賽者的性格、努力及才華更為重要，他續解釋道：「作為導師，我唔覺得係一定要鬧班仔仔先會令佢哋成功，反而我覺得係要同佢地分析同討論。藝術、音樂、表演冇話得一種，冇話啱定錯，睇你想點樣表達自己。」

當年《巨聲3》奪亞軍後，曾有接近2年時間沒出歌，他透露當時是失去了方向，更有朋友曾勸喻他轉行做其他事。因有這段經歷，他近兩年上位後仍能保持謙虛，無論何時何地任何人邀他合照，他都不會拒絕：「影一張相、或者唱一隻歌就可以令人咁開心，其實就是我們做這行的責任，幸運的反而係我，我亦自覺好幸運能夠將歡樂帶比大家。」他擔任導師時，也將這種態度跟《造星V》組員分享：「我經常跟我啲仔仔講，一定要保持態度謙虛，踏上台是非常幸運的事，所以一定要珍惜同humble。」

Jay Fung原定2022年底與未婚妻結婚，對於達成入行夢想，開完首個紅館騷，但婚禮延期。他解釋雙方生活在這陣子都有要處理的事情，大家有共識未必是結婚的好時間。他續指：「最緊要係兩個人有共識，而我哋都已經認定對方，佢亦都好相信我，因為我性格真係好悶，只會匿埋屋企做音樂，未婚妻咁放心，亦因為佢覺得冇其他女仔會鍾意我！」

（即時娛樂）