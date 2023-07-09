台北電影節｜王柏傑憑《疫起》封帝 獲獎時激動爆粗 (13:14)

曾敬驊（左圖）和王柏傑在戲中有淋浴戲。（大會提供）

王柏傑憑《疫起》首次封帝，而陸小芬憑《本日公休》稱后。（Ig圖片/自由時報圖片）

第25屆台北電影節昨晚（8日）舉行，得獎名單塵埃落定。由林君陽導演，王柏傑主演的電影《疫起》，成為全晚大贏家，分別獲得「最佳導演」、「最佳男主角」、「最佳美術設計」、「傑出技術」、「最佳視覺效果」5個大獎。

王柏傑以《疫起》擊敗游安順、張孝全和林柏宏等封帝，他在《疫起》飾演的平凡醫師，對人性自私、功利細膩詮釋獲評審青睞，王柏傑獲獎時心情激動，真情流露爆出英文粗口，他說：「15年前拿北影最佳新人，現在34歲了，終於拿到（影帝了）！」王柏傑將榮耀歸給《疫起》團隊，評審認為王柏傑在角色性格轉折與爆發力展現，成功帶領觀眾深陷劇情氛圍，並將親情詮釋令人動容，展現演員驚人的成長。

最佳女主角方面，則由《本日公休》陸小芬奪得。陸小芬相隔20年重返大銀幕便封后，她一上台忍不住喜極而泣，還表示「我是很開心啦，不是很傷心啦」，逗笑全場。

對於20年沒拍戲，陸小芬表示：「每天都很認真的在檢討我自己，這個獎（影后）對我來說，是最佳的『新人獎』。」全場報以熱烈掌聲。

最佳男配角則由《本日公休》傅孟柏奪得，他在台上感謝全天下的母親：「因為拍這部電影，我跟家裡的關係有受到正面的影響，非常感謝評審在這個階段給予我鼓勵，我覺得『我的演員之路在路上』這句話有點噁心，但確實是這樣。」

由陳潔瑤導演製作的《哈勇家》，講述台灣泰雅族部落三代同堂親情片，樸素對白和素人演員真情流露互動，讓《哈勇家》勇奪「最佳劇情長片」、「最佳新演員」、「最佳剪輯」3個大獎。在劇中飾演巴尚的洪金輝，奪得「最佳新演員」之後，更以泰雅族族語致詞感謝。

（即時娛樂）