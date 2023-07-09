陳慧琳打頭陣跳唱逾8分鐘 金曲歌王HUSH熱唱維港 (13:48)

陳慧琳表示今次在維港開騷，是一個新鮮體驗。（大會提供）

由香港旅遊發展局（旅發局）舉辦的「樂聚維港嘉年華」，昨天（8日）隆重揭幕。當中唯一需持票入場的維港水上音樂會，先由潮媽天后陳慧琳（Kelly）打響頭炮，在特別建造的水上舞台上載歌載舞，掀起全場高潮。同場亦有人氣女團Lolly Talk 、樂隊Nowhere Boys、陳柏宇以及金曲獎出爐華語歌王HUSH演出，帶動現場氣氛。

Kelly以華麗造型亮相，將「凍齡女神」的美態盡現，甫出場已令觀眾尖叫聲四起，反應熱烈！Kelly事前花盡心力練歌及練舞，好讓自己完美「征服」特別建造的水上舞台，她先以最新洗腦快歌《談情的價值》炒熱氣氛，再唱出《花花宇宙》，掀起全場大合唱，High爆維港，保養得宜的Kelly又唱又跳逾8分鐘，依然臉不紅氣不喘呢﹗

向來懂得搞氣氛的Kelly心情興奮，她熱情地跟巿民打招呼，並說：「大家好，很久不見！Let's Party！今次在維港開騷，對我來說也是新鮮體驗，加上可以跟大家欣賞日落美景，份外開心！」

除了有天后Kelly演出，首場維港水上音樂會更邀得女團Lolly Talk演出。身為「宅男女神」的Lolly Talk，唱出3首Hit爆歌曲《一把火》、《五種愛的蜜語》及《三分甜》。

其後，樂隊Nowhere Boys出場落力獻唱，炒熱氣氛；再緊接由陳柏宇（Jason）大騷靚聲，連唱4首歌曲，包括新歌《令人期待的下集預告》、《有天》、《一人傍晚藝術館》及《想創》，令觀眾聽出耳油。

最後，金曲獎出爐華語歌王HUSH，為香港樂迷送上4首人氣作品，包括：《娛樂自己》、《都會愛情三角習題》、《習慣動作》以及《衣櫃歌手》。HUSH首次在躉船上表演，加上維港美景，獻唱時份外投入，為大家帶來歡樂時光。

（即時娛樂）