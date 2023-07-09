周國賢親揭連出3張黑圖原因 麥浚龍蒙眼獻Sing 明年底紅館開騷 (15:25)

周國賢（Endy）和麥浚龍（Juno ）昨晚（8日）於亞洲博覽館首度合作開騷，2人全晚甚少說話，以歌曲及不同造型交代故事，當中Endy相當投入，在舞台走來走去，獻唱歌曲《重逢》又不禁落淚，Juno破格蒙眼獻唱，隨後邊唱邊拿着數碼相機拍下觀眾反應，Encore時更高呼「紅館見」，即場邀請Endy任嘉賓，Endy還一口答應，同時亦邀對方任10月小型演唱會嘉賓，還忍不住惜Juno面額。

2人騷後受訪均表示雖因時間及其他因素未能加場，但仍唱得過癮，Endy認為只得一場更值得回味，不禁憶起當年一起拍旅遊節目。

Juno稱久未開騷亦能應付，今次開騷可作為備戰紅館騷，不過蒙眼獻唱時完全看不到，但舞台有個3米大窿，也要很小心不可亂動。他透露紅館騷暫定於明年尾舉行，因要先完成一套執導及編劇的電影。Endy表示10月選擇細場開騷，因希望與歌迷更多交流，問為何唱《重逢》時落淚？他說：「這是劇本一部分，我有喊咩？4滴。」

他直言最近與周家怡拍攝ViuTV新劇，休息較少所以比較累，有很多情緒，問早前於網上平台連出3個黑圖，是否情緒有問題？他解釋：「其實是黑、灰、白，意指邁向光明，是想改改版面，真的！沒有什麼特別意思，只覺得自己之前的相來來去去都是chok樣，想洗一洗版，但有很多人短訊慰問，要解釋好多，無問題，硬淨！」

（即時娛樂）