MIRROR成員姜濤將於8月舉行個人演唱會,近日除密鑼緊鼓綵排外,還為第12胎錄音,新歌將於下月個唱前推出。與此同時,姜濤今天(9日)在Ig連貼10張靚仔相,並宣布暫別Ig一段時間,專心籌備演唱會,他寫道:「Bye IG~see you in the concert(演唱會見)﹗」

