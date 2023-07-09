謝安琪參加靜音音樂會 氣管敏感未癒 認非最佳狀態演出 (18:21)

謝安琪（Kay）、獨立樂隊帶菌者和Andy is Typing...擔任表演嘉賓的「Can We Hear」靜音音樂會，昨晚（8日）圓滿結束。作為「7.7無國界醫生日」閉幕活動，音樂會以「靜音」形式舉行，300百多名入場觀眾，均需戴上無線耳機，在隔絕周邊雜音情况下，用心細聽台上表演單位演出，而壓軸出場Kay在台上演唱3首歌，包括《離不開》、《臨崖勒馬》和國語歌《I have a dream》。觀眾在耳機裏能聽到演出者最原音演繹，感覺與Kay在自己耳邊唱歌無異。

音樂會旨在令大眾關注被迫離開家園人士，⼀向熱心公益的Kay受訪時表示，活動意義重大，首次參加「靜音音樂會」的她更表示，這個形式更能讓觀眾聆聽到流離失所者心聲，她說：「因為我嘅聲音直入觀眾耳蝸，個感覺好似同佢哋好近，雖然環境好靜，但觀眾反應都好好，你講嘅每一句說話，你唱歌嘅意思，都好直接咁傳遞到畀佢哋，每次唱完歌或者傾完偈時，大家反應都係好好，好熱烈。」

Kay在台上透露自己氣管敏感未痊癒，受訪時坦言有看中醫調理：「雖然我知自己聲線唔係最好狀態，但我都真係好想嚟呢度同大家唱歌，第一我好欣賞呢個音樂會心思，第二就係我都好想帶我嘅音樂，同大家分享我嘅感受。我覺得有時候好多嘢未必係完美，就好似發生大型災害，好多嘢唔如我哋所願，但係我哋可以喺裏面盡能力做好一件事。」

謝安琪亦向觀眾坦言，最近因為李玟逝世而令心情受影響，她表示之前曾在大型籌款活動中與李玟碰面：「每次見到佢都覺得好受到鼓勵，覺得佢個人係好溫暖，好有愛嘅一個人，佢永遠都畀最燦爛嘅一面大家睇，但大家未必睇到佢背後自己承受緊嘅壓力。」

她又指不少人同樣面對生活壓力、大環境給予的挑戰：「如果喺自己能力範圍內，能夠對身邊人、其他人可以寬容一啲，或者喺適當嘅時候，可以為其他人做一啲嘢，就盡量做多啲，因為冇人知道每一個人嘅背後，係背負緊啲乜嘢。」

（即時娛樂）