JW跟男友愛情堅定不移 同朱敏瀚爆緋聞感委屈唔開心 (18:45)

JW受訪期間，剛巧吳業坤路過，重提他們當年疑傳過緋聞，JW反應極大說：「我們中間的一道牆很厚，沒可能！我的緋聞清單依然是零！」（鍾偉茵攝）

JW強調跟朱敏瀚是好朋友，她和男友的愛情堅定不移。（Ig圖片/鍾偉茵攝）

JW王灝兒、朱敏瀚（朱仔）、陳瀅及周嘉洛拍完無綫新劇《痞子無間道》後，便起程到泰國清邁拍旅遊節目。JW早前將他們搭飛機片段上載社交網分享，有網民覺得朱仔將頭挨向JW，2人表現親密而大造文章。

JW昨晚（8日）亮相《明愛暖萬心》，提起清邁之旅，笑言沒有因為要穿泳裝，而事前刻意減肥，又指對周嘉洛現身感驚喜。當追問與朱仔疑態度親暱一事，JW必須澄清：「救命！當日我、朱仔和陳瀅一齊拍短片，朱仔的頭根本沒有掂到我，大家頭與頭之間有一大條罅，只是被網民截圖，陳瀅同我就是真貼頭。」JW呻只是角度問題，無端端傳出緋聞，而大感委屈和感不開心，重申截圖只是角度的問題，原本想一笑置之，卻估不到事件被不停發酵。

JW聲稱已向男友解釋，男友也明白，清楚知道他們只是好朋友，根本沒有任何事發生，不需要因此而避忌。她向男友派定心丸：「我們的愛情堅定不移，完全沒有事，再昇華到另一階段。其實一出報道，有傳媒問回應，我已即時澄清，竟沒有登出來，激死！」

她重覆多次強調與男友感情堅定沒有問題，知道朱仔目前單身，傳緋聞反而擔心斷他米路，總之今次不會影響大家友誼。JW愈說愈激動，更弄致滿面通紅，聲稱入行多年從沒有緋聞傳出。剛巧吳業坤路過，記者重提他們當年疑傳過緋聞，JW反應極大地說：「我們中間的一道牆很厚，沒可能！我的緋聞清單依然是零！」

（即時娛樂）