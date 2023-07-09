陳健朗獲陳果「嘟」住鼓勵 《毒舌》導演吳煒倫構思新故事 (19:20)

導演吳煒倫及陳健朗今天（9日）到油麻地出席「中學微電影創作大賽頒獎禮」，寄語學生如有意加入電影行業不要放棄。他們稱在學生身上，看到當年自己剛入行影子，吳煒倫指親身經歷經前輩一、兩句鼓勵，原來可以「救命」，陳健朗亦稱因以前缺乏鼓勵，覺得要鼓勵才有動力做下去。

問他們當年得到那位前輩鼓勵？吳煒倫說：「陳嘉上及陳慶嘉導演在我剛入行時，都教了我很多。」陳健朗笑言：「陳果導演講的全部要『嘟』，不能說出來，也是一種鼓勵，但文字不能複述。」

2人表示沒有離開電影行業念頭，吳煒倫表示想不到有其他行業可做，最多都是在行內轉不同部門；陳健朗也表示從沒想過放棄，決定入行就認定人生想行這條路，打算創作到死。

吳煒倫指作家李碧華曾講過，電影不論有什麼成績都是鋪鋪清，故即使執導的《毒舌大狀》成為香港最高票房電影，將來亦有很多挑戰，他說：「但我應該不會挑戰香港最低票房電影，始終這一行好好玩，有很多東西可以繼續探索，我也不介意繼續做編劇，有很多人都問我當導演後會不會再寫劇本？我從來沒有閂過這道門，只是時間問題。」

問會否再開拍《毒舌大狀》系列，他說：「相信不會是續集，但度新故事，至於是否原班人馬？暫時不能透露，不過就可以透露少少，香港好難找一個似古惑仔的演員，雖然知道陳健朗本身很善良，但個樣有這個味道，所以我都想有機會和他合作。」陳健朗即笑道：「古惑仔我OK，Anytime！」

（即時娛樂）