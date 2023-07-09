陳家樂拒評太太Shiga「出國表演」風波：佢公司已處理事件 (19:52)

陳家樂與泳兒今天（9日）化身「星級義工」，出席連鎖快餐店獎劵慈善義賣活動，呼籲大家慷慨解囊，其中「姜濤香港後援會」亦派出代表，捐贈一張923000元支票以示支持。染了一頭金髮的陳家樂，以新形象示人，與金毛頭的泳兒頭髮撞色；陳家樂甜絲絲表示太太連詩雅也喜歡他的新髮型。

提到連詩雅近日在微博公布，9月將到順德舉行巡迴音樂會，帖文被發現曾寫「出國表演」，之後修改，但已引起內地網民強烈不滿，留言鬧爆。為平息風波，連詩雅公開道歉，其經理人公司發聲明解釋有關帖文，是新入職的員工未經藝人及公司同意下代發，並即時解僱該名新入職員工。

陳家樂沒有正面回應太太有否為此不開心或有否安慰：「她的公司已經處理事件，我不方便評論。太太現在都是平常心，目前她要專注為演唱會努力練歌。有可能是溝通上誤會，因她的社交帳號，不是由一個人管理，不是她負責，好難控制及叫她減少上社交網分享。」

有提到連詩雅早年也試過帖文出事，上次是英文，今次則是中文，陳家樂繼續撐愛妻，指她專注準備稍後到不同地方展開巡唱，心情好緊張，其他事暫時不多想。家樂想太太放鬆，不想在家聽到她練習唱歌，以保持看騷時的神秘感。

家樂轉話題預告自己將參與音樂工作，正上堂學唱歌，與泳兒拜同一老師，成為同門師姐弟。泳兒笑說：「婚宴聽過陳家樂唱歌，他以情感行先，音準還可以，起碼沒有走音，其他不願置評。」

（即時娛樂）