33歲胡鴻鈞2010年參加無綫歌唱比賽節目《超級巨聲2》奪得亞軍入行,之後簽約無綫,2013年加入星夢娛樂。前年他成為邵氏藝人,而今年初他承認已約滿離開星夢娛樂,表示邵氏幫他跟幾間唱片公司接洽。終於他前晚在社交網宣布落實加盟Sony Music,他寫道:「finally get to share this big news with you guys!謝謝信任,謝謝Sony Music歡迎我的加入,未來日子,繼續努力!new song is dropping real soon! stay tuned!」他之後上載新歌《Give Me A Chance》宣傳照及MV預告,透露於明日上午10時全球同台上線。

大批圈中好友都留言恭喜他,包括馮允謙、鍾嘉欣、林奕匡、麥明詩、陳敏之、張名雅、王君馨等。緋聞女友蔡思貝寫道:「Exciting journey ahead of you! 🎼🤍🔥🎤」

(即時娛樂)