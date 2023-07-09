《2023香港小姐競選》18位佳麗入圍 設限時專頁投選「一見鍾意佳麗」 (23:03)

《2023香港小姐競選 終極面試》今晚一集參賽佳麗完成終極挑戰後，最終有18位佳麗成功晉級，晉級佳麗分別是（排名按面試出場序）梁倩淇（Debbie）、姜依寧（Jenny）、陳曉彤（Cindy）、王怡然（Lynn）、王敏慈（Lovelle）、賀怡雯（Lea）、莊子璇（Hilary）、梁晶晶（Nicole）、黃泳嘉（Jessica）、鄧凱文（Eris）、潘明璇（Michelle）、郭珮文（Juliana）、胡睿涵（Hanna）、陳怡名（Zora）、周婷（Jennifer）、吳詠婷（Anna）、陳霈錤（Hera）和毛志琛（Victoria），眾佳麗將於本月13日出發前往越南拍攝外景。

本屆香港小姐競選口號為「靚（音：淨）麗．無限生成」，而於《終極面試》播畢後，無綫設立的官方網站投票專頁將緊接舉行名為「一見鍾意佳麗」的限時投票活動（投票網址：https://tvb.app.do/misshk2023poll），觀眾/網民可點擊於無綫官網今晚公布的相關連結，進入限時投票網站，投選合眼緣心水佳麗。投票活動將於明日（10日）下午3點截止，投票結果則於同日舉行的港姐記者會「《2023香港小姐競選》候選佳麗首晤新聞界」中公布，候選佳麗會即場進行編號抽籤，而無綫娛樂新聞台官方YouTube屆時將進行網上直播。

（即時娛樂）