陳奕迅跟數百歌迷 提早慶祝49歲生日 收「係咁咦」大利市勁興奮 (12:48)

陳奕迅（Eason）昨日在港跟數百歌迷聚會，讓香港歌迷率先提早為他慶祝生日，下星期Eason將往台北小巨蛋，舉行7場演唱會，8月底則到北美巡迴6站，他更成為首位三藩市Chase Center舞台上獻唱的亞洲歌手，相當威水。

據知是次Eason到北美巡唱，將帶140人同行，在8月底以1個月時間，在紐約、洛杉磯、三藩市、芝加哥、溫哥華以及多倫多這6大城市不同的萬人體育館舉行演唱會，並把最大的Video Wall飄洋過海帶到美加，為美加觀眾帶來跟香港一樣原汁原味之演出體驗。

Eason直言是次美加演唱會的場地，有一些大場館是第一次到訪，心情緊張也興奮，他說：「其實世界各地要容納到Fear and Dreams嘅舞台，係一啲都唔簡單，好幸運今次北美站我可以去到唔同嘅大型體育館，每站video wall都以香港原版作藍本，配合各場地特性修改，務求帶畀各站觀眾原汁原味嘅Fear and Dreams，真係要大大聲同北美講，各位觀眾今次一定同以前有唔同新體驗，到時見！」

昨日歌迷聚會上，不少歌迷向Eason表示會飛台北觀看他的演出，令Eason十分驚訝，歌迷詢問Eason美加之外，是否還有其他站？Eason笑言：「有傳聞係話囉，傳聞由佢傳下先啦，總有『近近哋』地方，個度實會做，點會唔做？不過大家唔好信傳聞消息，等留意官方公告，唔好亂信非官方單位代購門票，否則容易受騙。」

7月27日才是Eason的生日，但Eason昨午已經提早切了4個蛋糕，兩款是他最喜愛的味道，另外一個是他最喜愛的網球「扑扑蛋糕」，另一個則是由各種他喜愛的燒味而砌成的「中式叉燒油雞燒鵝髀蔥油飯」蛋糕，創意十足，開心得Eason也拿出電話跟蛋糕拍照，吹蠟燭許願後，他第一時間把燒鵝髀拉出來即食。

談到生日願望，他笑說：「講出來就唔靈，但其實人愈大追求愈少，最希望身體健康，同之後巡迴演出順利，如果可以再貪心，老土啲希望世界可以和平健康，沒有戰爭與疾病。」

歌迷送了不少禮物給他，例如有為他於加拿大的ALBERTA（艾伯塔）種49棵樹，慶祝他49歲生日，又有來自世界各地歌迷拍影片祝福，祝願他每日可以開心，做自己喜歡的事，吩咐他不用擔心太多，他們永遠支持做他的後盾。

每位入場歌迷也各自寫了一封信給他，大家把信件放進大型「係咁咦」利市封之中送給Eason，Eason在現場瓹進大利市封內，抽出歌迷信讀出來，場面搞笑有趣。

歌迷會進行了近4小時，Eason不單與歌迷玩遊戲，又吹水又合照，令歌迷相當開心。臨走時，他跟歌迷表示：「大家畀我的信，我會返去慢慢睇。今（昨）日真係非常開心，我會開心好耐，因為好耐好耐冇咁近距離見大家，好耐冇同咁多人吹水，我會將呢個開心帶去台北，今（昨）日攞晒你哋力量，到時你哋發覺陳奕迅喺台北唱得幾好喎，你哋就知道，係你有份畀力量我，本來去台北（演出）心情好緊張，𠵱家冇咁緊張，多謝大家。」

好友葛民輝昨天也前來參予Eason生日會，並在現場為香港歌迷開箱，第一次展示由他幫忙設計的Fear and Dreams演唱會重量級紀念特集Box set，葛文輝表示這套Box set限量出售，重約7kg，每個Box set帶有NFC功能玻璃證書，絕不能翻版，而除了書中200多頁Fear and Dreams演唱會台前幕後花絮照片外，還可以用手機放上盒上，直接連線再觀看其餘數百張未印製出來的照片，極具紀念價值。

Box set亦附有一對手套，讓擁有者打開時，先行戴上，手套是用特別質料打造，猶如開箱珠寶一樣，讓大家以極具儀式感，觀看珍貴照片，以示對精美藝術印刷的一種尊敬及保護。

（即時娛樂）