身體最誠實｜李佳芯拒做「旁觀者」 學懂跟世界接軌 自揭拍劇未能抽離角色 (14:00)

Ali分享工作與生活平衡的重要性，並自揭拍攝劇集《與諜同謀》時，曾因角色太過悲情而未能抽離。（大會提供）

健康資訊節目《身體最誠實》，本周一至周三晚10點半，翡翠台播映最後3集，節目邀來「腫瘤學巨人」莫樹錦醫生聯同3位女神李佳芯（Ali）、何沛珈及梁超怡擔任主持。

今晚（10日）播出第7集，主題是心臟健康問題。是集「Ali Says」中，Ali分享剛做演員時，跟資深舞台劇演員甄詠蓓老師學戲經歷。Ali透露戲劇課以玩遊戲為主，當時其中一個遊戲是貓捉老鼠，她說：「因為我好唔想畀人捉到，所以係咁搵求生路線，甚至乎匿喺牆角或者人群之中。」惟上了6星期課後，甄詠蓓給Ali的評語是：「呢6堂裏面一直唔喺度，係一個旁觀者。」

Ali坦言對此耿耿於懷：「我已經好畀心機做每一樣嘢，點解會畀呢個評語我呢？」直到後來演出機會變多，Ali才慢慢明白甄詠蓓「苦心」，她說：「當時嘅我只係專注唔想畀人捉到，我根本就係群體之外，冇打開心窗同人互動，名副其實只係一個旁觀者。」Ali續指因而開竅：「後來我嘗試同世界接軌，投入角色用心去同對手互動，因為我唔要再做旁觀者！」

明晚（11日）播出第8集，主題是內分泌系統健康問題。Ali在「Ali Says」中分享工作與生活平衡的重要性，並自揭拍攝劇集《與諜同謀》時，曾因角色太過悲情而未能抽離，她說：「嗰時覺得自己好似患咗抑鬱咁，每日都淨係想匿喺屋企唔想見人，到咗夜晚又會失眠瞓唔着，直至去到下一套劇，先至可以走番出嚟！」

（即時娛樂）