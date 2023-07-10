施匡翹首度殺入書展 推大碟及散文相集 親自撰文訴心聲 (14:58)

歌手施匡翹（Zaina）今年7月19日至25日將首次踩入書展，推出《Ztory》大碟+散文相集。Zaina在大碟拍了2款不同封面，她直言：「兩款封面希望可以帶畀大家唔同感覺。」其中一款以半遮臉的拍攝方法，只露出眼睛為主，予人神秘感；第2款則紮雙髻，以可愛調皮造型示人。

除了大碟外，Zaina亦推出散文相集，相集中記錄了她的8款不同造型，有性感大露背裝、公主裝，到黑白神秘Look等，而散文相集中的文字內容均由Zaina親自填寫，由其孩童時期，到小學階段，再到追夢出道成為歌手，將箇中感受透過文字訴說出來。

她透露在讀書時期被星探發掘，開始兼職拍廣告生涯。到第一次與師姐蔣嘉瑩（Vivian）合唱《假如真的再有約會》新版本後，公司馬上安排她推出首支個人單曲《初心》，她說：「身邊的朋友們也是從這時候，才知道我真的成為歌手。」

出道成為歌手4年間，Zaina集合了從錄音室錄歌的體驗、從不同監製、導演、資深前輩和幕後製作人員等身上，學習的六大寶貴意見，並收錄在散文相集，盼讓讀者有所得益。她在文中分享一段自己很喜歡的話：「真正的幸福往往來自於更少，但是更專注和更投入，因為這才是幸福的關鍵。世界有他的計劃，但你也有自己的計劃，記得要保持好自己的節奏。」

（即時娛樂）