乘風2023｜蔡少芬唱入總決賽 細仔連送7個香吻 賀媽咪晉級 (15:16)

Ada一嘗心願，以溫情感人慢歌《我要你好好的》上陣。（大會提供）

Ada在微博分享了第5次公演的幕後花絮，原來她的三位心肝寶貝：大女張楚兒、二女張信兒和孻仔張樂兒（魚蛋）趁著暑假特地探班。（微博圖片）

內地節目《乘風2023》播得如火如荼，本周播出第5次公演中，蔡少芬（Ada）聯同陳嘉樺（Ella）、張嘉倪、瞿穎和龔琳娜（老龔）獻唱暖心歌曲 《我要你好好的》，迎戰第5次公演，最終Ada成功爭取總決賽「乘風之夜」入場券，離成團再進一步。

為了突破自我，Ada在《乘風2023》挑戰了多首唱跳歌曲，但是跳舞對她來說仍然感到壓力」，她說：「（排練第4次公演時）我天天做噩夢，昨晚行雷閃電，我都在想『是不是想劈我？幹嘛這麼大聲？』我真的覺得好難，但是我又成功了，謝謝大家。」在第5次公演「自轉璀璨，公轉燎原」舞台中，Ada一嘗心願，以溫情感人慢歌《我要你好好的》上陣，她在練習時更獲金曲歌后A-Lin大讚脫胎換骨！不過「港普女王」並非浪得虛名，不時把歌詞中的「取暖」唸成「取卵」，逗得姐姐們哈哈大笑。

適逢練習當日正是隊長陳嘉樺（Ella）生日，Ada和老龔特別為她籌備神秘生日派對，身為總策劃的Ada，不但在社交軟件開設多個「生日群組」，號召一眾隊員扮鬼扮馬為對方慶祝，更聯絡Ella老公和兒子送上錄音祝福，非常有心！

姐姐們透過《乘風2023》結下深厚情誼，他們也希望與觀眾分享溫暖，因此《我要你好好的》五人組在表演前夕親手寫下大量卡片，並在表演當日化身純白仙子，把內心的祝福摺成紙飛機送到觀眾手上，寄願大家好好生活；。

人演唱期間，數個月來的相處片段在大熒幕上相互交織，後台姐姐點滴在心頭，無不感動掉淚，場面感人；《我要你好好的》也得到現場觀眾青睞，成功為Ada爭取一張總決賽入場券，延續「乘風之旅」。

今日（10日）Ada在微博分享第5次公演幕後花絮，原來她的三位心肝寶貝：大女張楚兒、二女張信兒和孻仔張樂兒（魚蛋），趁暑假特地探班，鬼馬的信兒盡得Ada真傳，不時與媽媽搞笑鬥嘴；暖男魚蛋則化身「友誼先生」，為一眾姐姐送上愛的抱抱！下班後的Ada也由「姐姐」回歸「媽媽」身分，急不及待與家人共聚天倫，魚蛋更連續送上7個香吻，祝賀媽媽成功進入總決賽，相當乖仔，令Ada甜入心呢﹗

（即時娛樂）