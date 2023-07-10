掃毒3｜羅嘉良驚喜客串演毒梟 與劉青雲首度合作 陳國邦狂記泰文對白 (17:37)

警匪動作電影《掃毒3：人在天涯》，邀得三屆視帝羅嘉良擔演戲中金三角華裔大毒梟，另一公認為好戲之人的陳國邦，則飾演其左右手軍官。

羅嘉良透露過往甚少接拍電影，上次拍攝電影，已是17年前的《三岔口》，當時與郭富城及吳彥祖合作，而今次接拍《掃毒3》的原因，是監製找他問有否興趣客串大毒梟角色，嘉良一口答應。羅嘉良飾演的大毒梟戴金榮，是他從沒演過的角色，羅嘉良說：「看很多紀錄片去做功課，看真正的毒梟是如何生活，做過什麼手段。」

三大影帝與三屆視帝同場鬥戲，擦出演技火花。嘉良跟劉青雲從未合作過，兩人戲中同樣演毒梟，表面上合作擴展毒品王國，背後兩位互相暗鬥，嘉良就特別難忘，電影最後與青雲合演的緊張場面，他說：「他這個角色人物來找我，我覺得有惺惺相惜感覺，但他的角色最終背叛我，武指設計一場動作戲，青雲拔走我的槍，然後插進我的褲頭，我覺得這動作非常精彩，觀眾看到會心寒。看到青雲為角色設計很多，幾生活化，絕對是影帝。」

飾演大毒梟羅嘉良左右手的陳國邦，在戲中需要應付泰文對白，又要在槍林彈雨下拍攝開真槍，接受不少新挑戰，陳國邦說：「戲中泰文台詞頗長，大概係5、6句的台詞，講對白時不能有任何猶豫思考，唯有不停地聽老師給我的錄音。不停聽了6至7日，發夢也能背誦出這段台詞。」

（即時娛樂）