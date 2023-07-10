港姐2023｜「金髮蔡思貝」郭珮文身材出眾 承諾改善遲到陋習 (20:19)

17名準港姐經過連日特訓，狀態明顯有所提升，惟部分佳麗廣東話仍要加倍努力。她們穿上白色連身裙亮相。當中身材出眾的「金髮蔡思貝」郭珮文已「封胸」上陣，但仍蓋不住美好身段，加上「黃蜂腰」，看頭十足。

對於身材成為焦點，郭珮文笑指如果是優勢，都會覺得開心，但同時也擔心會顯得有點大隻，有少許麻煩。問到會否在泳裝環節有優勢？她直言在外國也經常穿，不覺太特別。講到在節目中被導師陳嘉容直斥經常遲到，郭珮文承認有遲到，現已有改善，會早半小時到場，並承諾不再遲到。經常在社交平台大騷弗爆身材的（9）潘明璇，自爆最近因常吃Pizza令腹肌消失，會努力在越南拍泳裝外景前，令腹肌重現。

談到賀怡雯退選可覺得少了一個勁敵？幾位大熱佳麗皆表示不捨，郭珮文和潘明璇稱大家都是朋友，沒過問太多原因，會支持對方決定。談到賀怡雯因壓力大退選｜她們坦言是有壓力，但暫時也頂得住。

王怡然稱她們知賀怡雯退選，大家是朋友，會尊重對方決定。王敏慈則表示大家一齊玩得很開心，參選是為汲取經驗，輸贏不是最重要。她和王怡然表示訓練時感壓力，但有壓力也是想進步。

相關新聞：港姐2023｜莊子璇跟Day中學同學 賣口乖稱自細只看TVB

相關新聞：港姐2023｜莊子璇郭珮文王敏慈先拔頭籌奪獎 成3甲大熱

相關新聞：港姐2023｜大熱「翻版王祖賢」Lea突退選 樂易玲：佢覺得好辛苦

（即時娛樂）