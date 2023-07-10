黃劍文憶舅父當年請飲啤酒 作曲《餞別酒》悼念 (22:42)

黃劍文(Kimman)新歌《餞別酒》是為悼念癌症病逝的舅父而創作的離別之歌，他在單親家庭長大，跟媽媽與婆婆和舅父一起生活，因媽媽早逝故婆婆跟舅父和幾個阿姨是不離不棄在身邊照顧他。他說：「舅父是個好善良的人，從來冇鬧過我，以前經常帶我周圍去玩，我好記得第一杯啤酒都是他請我飲，教我點樣品酒。我去醫院探他時，有提過為他寫歌，等他出院就聽到，好遺憾，他沒有聽到。」

Kimman雖然缺乏父愛，但有親人的愛為他填補缺憾，積極的人生觀，也培養出暖男性格，他經常做校園騷又探訪弱勢社群，早前他更到泰北探訪。他說：「我在泰北見到有個小5歲小朋友扭眼瞓，但沒有大人惜，我好心酸、難受，相對之下，我有人愛借、擁有好多，已經幸福，所以想爭取機會讓更多人認識，希望掙多些錢，將收入十分之一撥作慈善基金，幫助更多弱勢社群，另一個目標就是跟泰北的小朋友做一首歌。就算最終不能入圍，我都會向著這方向去做。」他希望更多人認識他與他的歌，採積極方法之一是參加不同的音樂比賽，早前《中年好聲音2》海選也見Kimman。

他參加歌唱比賽經驗豐富，2009年參加《超級巨聲》跟許廷鏗、鄧小巧、何雁詩等同屆。2020年他又參加《全民造星III》打入10強決賽獲第9名，Kimman說：「《造星III》帶挈我有好多拍戲、拍劇機會，也學識享受舞台，希望參加《中年好聲音2》突破自己。」跟他同期參加比賽的歌手有成功上位的，Kimman沒有妒忌或比較之心，說：「每個人的路不同，人要遭遇一些事才學懂更多，始終自己有過選擇。雖然我沒有留低在ViuTV，條路走得比較艱辛，不過沒有後悔，我學識獨立處事、可以忠於自己做喜歡的音樂，現在任性完，39歲的我找個平台唱歌。」

（即時娛樂）