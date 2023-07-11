張致恒老婆雯雯疑第4度懷孕：上天再次畀咁樣嘅安排我.... (14:46)

張致恒（Steven）和老婆區燕雯（雯雯）於2019年結婚，婚後育有3子，不過近年屢爆婚變，被網民戲稱「離婚界KOL」，雯雯又曾在社交平台爆Seed痛斥Steven又懶又廢。

近日雯雯撰長文表示ugly_mama的Ig帳號會停用，她發表最後一則長帖文，當作一個總結。雯雯直言這一年是她人生一個轉捩點，好多東西也改變了：「曾經我以為我一個人係好簡單，相信同堅持就能夠有好嘅結果，但係來並唔係咁樣，一次又一次嘅被背叛同傷害，確實令到我思想同性格都改變晒，好似一次又一次，加重仇恨咁，我第一次懷孕之後，確實我係任性冇諗後果，就成就咗每一次懷孕，但係一個新生命係上天比你嘅禮物同一個安排，所以我冇後悔過，反而令到我更加有責任感同信念去照顧好佢哋。」

雯雯表示自己不是小丑，但她表示自己沒有太多朋友及傾訴對象，換來在社交平台發泄，她寫道：「再加上我心底裏的確係有一種唔好嘅心態，我會覺得你可以對住其他嘅女性去數我，咁點解我唔可以公開我嘅情緒同不滿。老實講當你對住其他女性去數我，呢種傷害會唔會比起我公開鬧你更加大，明明自己做錯在先，但係最後換來係因為我做得唔夠好。」

雯雯表示和Steven終於坐低傾過問題：「我都唔知大家嘅關係能唔能夠修補，但係呢一刻我相信大家都需要時間去行落去，講到尾其實根本唔關共唔共患難事，如果係咁嘅，我諗一開始根本唔係咁樣行。」雯雯也表示擔心自己情緒失控，會影響到小朋友成長，去到文章末段，雯雯疑暗示第4度懷孕：「面對嘅手術的確好驚，好怕個風險，上天要帶我走，所以同自己講好向前行，好好珍惜同家人嘅時間，總好過喺度發癲，日日喺度鬧都根本改變唔到好多嘢，亦都冇幫助。」

「接下來...既然上天再一次俾咁樣嘅安排我，我就應該好好計劃，靠自己去照顧好上天比嘅每一份禮物，無謂再去浪費氣力，再一次負起呢個責任，同時間只係喺度發洩同埋鬧，我相信唔放棄，堅持一定有出路，瞓醒一覺，又會係一個好嘅開始。」

最後雯雯表示會開設新Ig帳號分享正能量，以及她的家人生活開心點滴。

（即時娛樂）