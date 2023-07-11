姜濤認心情一般 緋聞影響身邊人感內疚：唔可以呃大家話好開心 (17:50)

姜濤今午（11日）現身商台接受鄭裕玲（Do姐）主持的節目《口水多過浪花》訪問。Do姐向來疼惜姜濤，在訪問中除關心其身體狀况及心情外，還不時開解及安慰他。

Do姐先問姜濤身體狀况，姜濤說：「好好，我知道好多人擔心我隻腳，會Keep住做好多康復訓練，大家唔使擔心。（是否舊患？）入行前整斷韌帶，但一直冇醫，入行之後更加冇時間，嗰次籃球賽之後，我都冇駁番韌帶，冇辦法，因為康復時間好耐，商量過要6至9個月，我冇咁多時間，唯有清晒啲碎骨出嚟。（未駁好？）未呀，駁唔到，因為好嘥時間。（舊患好麻煩？）以前喺台灣打交流賽，一上場就畀人撞咗一下，就斷咗喇，冇辦法，嗰時唔知韌帶斷咗。（如果不理會，隨時有機會又斷？）都斷得七七八八。（有沒有機會完全康復？）我知好難好得番，Even駁咗佢，希望之後有時間做番。（工作方面經常用到對腳？會否要就住？）各方面醫生都會幫我，每一次跳完舞就做衝擊波。（好麻煩？）冇辦法，左右腳都要打，因為右邊斷咗，左邊筋腱用咗好多力，都會痛。」

除關心姜濤腳傷外，Do姐也追問其現時心情如何？姜濤說：「覺得呢行原來風水真係幾靈，我以前冇乜太留意。（你相信？）我𠵱家信，我由今年開始，犯太歲犯得好應，一嚟受傷，二嚟有各種是是非非，都應該係有史以來最多一次。」

Do姐以自身經歷開解姜濤，她說：「你所經過嘅嘢我都經過，以前做嘢成功有滿足感，跟住多人留意，但冇人會100%話你好嘢，點都挖啲嘢出嚟，你會覺得點解衝住我嚟，我明明希望做好工作，好嘅歌畀大家，點解要衝住我嚟，你係咪好負面去諗？」

姜濤說：「報道點樣講我都唔緊要，講到屋企人及身邊工作人員，會影響到人哋，就覺得好對唔住大家，入咗行某方面我係預咗咁，我覺得人工包，但有時無辜嘅人，畀一啲冇嘅事情影響到，我會有啲內疚。（傳有女朋友？）由我啱啱入行嗰陣，佢係幫我手嘅工作人員，我同身邊每個工作人員都係咁相處，好多工作人員都知道，可能因為人哋生靚啲﹑高啲，我會覺得影響到人哋生活，呢啲生活係人哋，唔係做我一個，可能人哋仲有其他工作，我就會好內疚。」

Do姐續說：「工作時間咁長，對幕後工作人員都係好長，呢班人同你好Close，會多傾偈，畀人攞咗嚟做新聞？」姜濤聞言說：「其實好多都係公眾場合，我唔怕我做啲乜嘢，你哋有時可能影呀﹑傳呀，我覺得冇嘅就唔會驚，但我𠵱家都會知道，身為公眾人物，可能要收埋自己。（以後對工作人員如何？）唯有多啲注意，都係嗰句，我份人工包嘅，其實做藝人某方面冇私生活可言，我知呢個道理，自己各方面再進步啲。」

Do姐再次開解及安慰姜濤：「你眼中去睇呢件事點樣，明明係攻擊你，都當係好事，就會開心啲，如果你認同咗中咗箭，你咪跌落佢哋想你唔開心陷阱？」姜濤表示自己也明白：「由年頭經歷咁多是非，我學識接受大家所有好同唔好評論，都選擇將佢袋落袋，因為我覺得大家就算純攻擊你，都要睇清楚攻擊原因係乜嘢，自己要做番好，一直秉持呢個信念。」

Do姐問姜濤現在究竟是否開心？姜濤直言：「OK啦，一般，唔可以呃大家話今年會好開心，但會朝開心方向。我聽粉絲講，有時作品之外，藝人人品都係追求原因，我會令自己保持正能量畀番佢哋，有時我會較負能量。我覺得呢一行係keep住學習課題，當係上天畀我嘅所有考驗。（迷信犯太歲？）我覺得好巧合，咁啱我屬兔。」

日前姜濤表示要暫別社交平台，專注演唱會，他說：「Ig年頭冇玩幾個月，因為網上好多負面報道，令我想關閉平台，嗰時反而生活好專心，好多時會畀呢啲嘢搞到分心，幾Enjoy唔玩Social media，𠵱家都幾好，生活上focus喺準備演唱會。」

談到個唱籌備情况？姜濤說：「OK呀，好多謝好多人幫我，冇諗過有一啲我好仰慕嘅人幫我。（例如？）大家知道佢幫我嘅話，大家都會好開心，好驚喜。（哪方面幫你？）舞蹈方面，佢係大師級，幫我做成個編排。（你開口要求？）嗯，開頭佢都唔得閒，之後佢都好好哋抽咗啲時間幫我，好完美地Match成件事。」

Do姐訪問途中突然發現，姜濤只穿黑色恤衫受訪，也是Do姐認識姜濤多年衣著最單薄一次，姜濤說：「本身我喺屋企着出嚟，我冇換衫，我唔想每一次訪問着到好隆重，今日服裝師同我拗咗好耐，由早上拗到𠵱家，其實我想Focus訪問內容，唔係想點樣着衫。（是否一個轉變？）應該話入行咁耐，知道乜嘢場合﹑乜嘢狀態下最舒服，因為天氣好熱，好難着長褸﹑幾件衫﹑戴帽，自己舒服最緊要，大家嚟聽我哋傾偈。（會多揸主意？）會呀，我哋音樂方面一向有好大自主權，嚟緊生活及打扮方面，都有多自己諗法，真係人大咗，好多嘢想表達。（拒絕穿外套？）服裝師好想我着褸，拗咗好耐，我話唔使，呢件衫唔係好差。」

Do姐續問姜濤體重是否他的長期煩惱？姜濤說：「以前肥仔底，加埋可能之前受傷後，有一排冇運動，自己好有壓力，係咁食嘢。（喝水都肥？）你見我杯水都冇飲過。（怎麼辦？）唯有努力，冇藉口。（不要不開心，因為不開心就會吃？）都係，但𠵱家漸漸地唔開心程度，令我連嘢都唔想食，以前稍為食嘢會開心啲。（受人影響？）冇辦法，做呢行。媽咪都話總之做呢行，要多謝攻擊及讚我嘅人，（媽咪擔心？）好少同佢講呢啲嘢，但佢有玩Social media，會嘗試關心，但都知我唔係會將呢啲嘢話畀佢哋聽。（帶家人旅行？）旅行主要係因為家人，好想同鍾意我Fans講，留番多啲時間陪家人，我唔係你哋心目中第一位，你哋家人先係第一位，趁有能力帶佢哋多啲去玩。」

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（即時娛樂）