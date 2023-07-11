關注關注組｜鄧梓峰「睡褲Look」勁搞笑 黃嘉雯靠瑜伽療情傷 (20:56)

施焯日和蔡景行換上瑜伽褲後，表情略帶靦腆，二人坦言着瑜伽褲出鏡頗尷尬，因為條褲實在太貼身。（大會提供）

鄧梓峰即場玩瑜伽，他連串「痛不欲生」的趣怪表情，相當搶鏡搞笑。（大會提供）

由鄧梓峰、廖慧儀（Jessica）、黃嘉雯（Carmaney）、胡美貽（Nicole）、施焯日（Arthur）、蔡景行（行仔）及區竣陞主持的J2節目《關注關注組》，今晚（11日）一集主題是「瑜伽關注組」。

談到近年不少女生愛以瑜伽褲當穿衣配搭，Nicole笑言Jessica身材出眾，穿瑜伽服出街必成焦點，Jessica解釋每次穿瑜伽褲，都會再搭一件超大碼T恤遮到臀部位置，她說︰「咁就冇咁尷尬囉，瑜伽褲好貼身，會做瑜伽或行山時至除件T恤。」

擁有瑜伽導師牌的Jessica化身「廖老師」，即席指導5位主持做出三式雙人瑜伽動作，分別是「反轉戰士式」、「雙人船式」及「雙人舞王式」；結果考起3位男主持，特別是以「睡褲Look」亮相的鄧梓峰，連串「痛不欲生」的趣怪表情，相當搶鏡搞笑。

Carmaney提到當初學瑜伽，是想療情傷，她受訪時透露︰「當時主要係情緒低落、瞓得唔太好，每朝7點就會醒。所以開始早上做冥想，睇片學點樣calm down情緒，都幾有用。」

「試玩擔當」的Arthur及行仔，則獲安排試玩空中瑜伽。2人換上瑜伽褲後，表情略帶靦腆，二人受訪時表示穿瑜伽褲出鏡頗尷尬，因為太貼身。Arthur說︰「我冇見過男仔穿瑜伽褲出街，如果要咁樣着落街，我驚會成為熱話。」

（即時娛樂）