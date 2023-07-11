古巨基8.8會展開騷 為音樂企劃作總結 稱AI需更多人手操作 (21:57)

古巨基在社交平台貼出最新演唱會海報，宣布於8月8日假灣仔會展，舉行《I REALLY LOVE TO SING AROUND THE WORLD LIVE 2023》演唱會。4年沒於舞台上跟歌迷見面，基仔只演一場，不少歌迷收到消息後，擔心買不到門票，未公布已問他可否加場。

基仔自上一次《WE Tour世界巡迴演唱會》後，已經4年沒有在舞台跟歌迷見面，他表示今次演唱會只演一場，是想以這個騷作為他橫跨2年的「I REALLY LOVE TO SING」（IRLTS）新生代合作計劃第一階段，作一個總結。

這個音樂企劃從籌備及進行橫跨2年半，這2年多期間，基仔與不少香港新生代歌手合作，不經不覺已推出多首歌曲，計劃來到今天，基仔說：「可以預早少少同大家透露，今次實體唱片，準備8月4日推出，由於全碟10首歌，都以故事形式拍MV，所以實體唱片會有一本類似電影劇照影集，仲有一個『好集體回憶』嘅包裝設計。然後我同公司研究，覺得再以一個演唱會，作為IRLTS第一階段嘅Round up就完美啦。」

談到演唱會，基仔表示整個演唱會概念，會環繞AI人工智能，他說：「個騷嘅故事線係關於音樂和AI及人的關係。首先，AI扮人聲唱歌大家都聽過，我哋今次試用AI做演唱會張海報，想睇下AI會有乜嘢新元素帶到出來。我影海報嗰日，一個人一件白背心白背景影咗張相，後期就用AI去處理。

結果呢？發現AI做一張海報，原來比傳統係花更多時間，甚至要比往日傳統準備服裝、道具、背景影張海報，要做多好多工夫。

首先要輸入好多指令、關鍵詞話畀AI知，我哋想要嘅元素及概念，但係發現AI係需要好多溝通教育嘅同時，佢係會提供好多未必啱用嘅可能性，要好長嘅時間調整指令，甚至推倒重來，真係難過人手造張海報好多倍。之前好多人話擔心AI發展下去，好多人會失業，我覺得暫時唔會，反而AI係好需要更多人手操作，大家可以學習點handle AI。」

他續說：「演唱會上，我哋會試一啲AI可以做到嘅製作效果，現場會用盡會展整個場地，到時大家會體驗到一個大型、立體Video Wall，展現好多唔同立體視覺效果。」

（即時娛樂）