靈戲逼人｜ 龔嘉欣親身上陣 吊威吔企車頂夜遊戲 拍足2晚通宵 (15:45)

無綫劇集《靈戲逼人》連續兩晚劇情集中在李日朗飾演的渣男Eric身上，之前公開指責Ivan（張振朗飾）抄歌的Eric，原來自己才是抄歌之人。他有次趁Karen（蔚雨芯飾）與Ivan吵架喝醉之際與女方發生關係，並因而偷聽到Ivan新作並動了盜用念頭。昨晚（11日）一集，Eric欲趁Karen與Ivan冷戰再度乘虛而入，除當住Ivan臉捉Karen手仔，更連環出言挑釁。

蔚雨芯說︰「今次終於可以拍好sweet嘅場面， 但我平時拍拖唔會講啲咁肉麻嘅嘢，因為我骨子裏係男仔頭。原來做骨痺情侶都幾好玩，喺現場有忍唔住爆笑。」她透露與「女鬼」龔嘉欣有不少對手戲，由於要配合後期製作，拍攝時需花時間等埋位，但看到成果後感到很值得。蔚雨芯說：「尤其嘉欣企車頂嗰幕，真係估唔到可以咁拍，我覺得好得意。嘉欣拍攝時話喊就喊，佢啲眼淚一嚟就好似鑽石係咁跌落嚟。」

談到與張振朗有接吻戲，她表示拍攝時很尷尬︰「我少接觸呢類戲，拍時好多人望住，搞到我臉都紅埋。振朗好好，喺現場take care好多嘢，有佢喺度會淡定啲。 阿朗喺大廳，咩都唔使驚﹗」至於與李日朗的牀戲，蔚雨芯坦言更緊張，又擔心走光，幸得對方教如何就位才沒那麼尷尬。

龔嘉欣飛上車頂坐順風車回家一幕， 短短2分鐘戲就拍了兩晚通宵。龔嘉欣透露拍攝時在街上狂跑了4個小時，她說︰「監製同導演有幫我安排替身，佢哋話跳上車嗰吓太危險，其他大部分戲都係我自己企喺車頂度拍，劇組話呢幕要實拍係想出嚟效果逼真同好睇。」

嘉欣指由於行車穩定性影響演員及替身安全，故連駕車司機也由特技指導擔任。她說：「其實嗰兩晚通宵，好多時間都用咗嚟Set位同搞威吔，仲出動埋航拍希望拍多啲靚景畀觀眾睇，劇組製作好用心。知道有呢場戲時最初好興奮，但到拍攝時有啲驚，轉彎時驚會跌，要紮馬。拍嗰時係夏天，真係好熱，喺車頂上邊好涼爽。」

（即時娛樂）