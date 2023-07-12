古巨基邀Delta T改編兼合唱新歌 改足幾次至收貨 (17:11)

古巨基在歌曲《有少少愛》MV中飾演包租公，在屋內看着不同的人事變遷及愛情變化。（大會提供）

古巨基（基仔）今天（12日）推出其「I Really Love To Sing」音樂企劃第七炮，與Delta T合唱的歌曲《有少少愛》。 基仔表示這次除了跟Delta T合唱，更特意邀請對方為歌曲重新編曲。他說︰「我哋同舒老闆（監製舒文）提議搵埋Delta一齊編曲，既然合作得，好想將合作單位個味道同音樂能力擺落去。我同舒老闆精益求精啲，改咗幾次，辛苦咗Delta。」Delta T認同︰「有時咁樣先得到好作品﹗」

基仔希望這次歌曲的版本跟原來的有個大反差︰「試做過1、2個版本，但有時試咗A，真係幾好喎，會唔會有B㗎？A同B好難揀，會唔會有個C？多謝Delta喺編曲上幫咗好多，仲要改歌再編。」Delta T強調很喜歡編曲，覺得好玩，基仔笑言︰「不如拍完MV返去改多次，哈哈。」

MV由歌手兼美指及造型師劉君冬執導，基仔在MV中飾演包租公，在屋內看着不同的人事變遷及愛情變化。基仔說︰「劉君冬同我講個故仔流程嘅時候，有講吓佢嘅經歷，佢係有好多嘢喺心嘅人，做創作或導演係好，將內心柔軟一面喺作品上展露出嚟。」劉君冬將大量基仔的海報、唱片及Yes Card放入MV內，基仔說︰「Yes Card都有？原來後期同MV有咁多嘢，好期待。」

（即時娛樂）