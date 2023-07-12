8月紅館個唱門票售罄 AGA曾發夢預演 感謝單身人士買飛 (17:20)

AGA（江海迦）將於8月26、27日於紅館舉行《YOKU MOKU x AGA ONEDERFUL LIVE 2023》。門票甫開賣已火速售罄，AGA感興奮，並承諾會盡200%努力，帶給大家美好晚上。

AGA現正忙於演唱會綵排，得知門票售罄後，心情激動，她表示：「這是很特別經歷，這3年來籌備了3次演唱會，一直很期待，終於可以呈現給大家，特別要多謝買了3次門票，仍然支持的觀眾，知道消息後十分興奮，很期待現場見到大家面孔！」

她又表示曾在夢境中預演了一次演唱會，她說：「我曾經試過發夢，開了一次這個演唱會，今次可以成真，將不同人的努力，以及自己音樂作品呈現給大家，一定會盡200%努力，帶給大家一個美好的晚上！」

AGA感激樂迷三次購票仍然支持外，還特意感謝單身人士，她笑言：「知道每一次開騷都會有很多『單丁位』，亦很快賣完，知道有很多單身人士，亦買票入場支持，很感謝他們，其實我這個演唱會，很適合單身人士觀看，希望大家能『成就相戀的雙數』，期待跟大家大合唱，一同享受美好晚上。」

AGA過去3年因疫情關係，導致演唱會延期，今次演唱會命名為《ONEDERFUL Live》，其實是將ONE與WONDERFUL融合，當中的寓意是：《一》（ONE）是她第一首廣為人知的作品，為她開啟了音樂生涯；《Wonderful U》是她第一首廣為人知的英文作品，為她收穫了更多樂迷，音樂道路上開拓出新方向。

（即時娛樂）