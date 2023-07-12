機動電視台｜鄭中基逐一點評學員表現 Wade阿杰崩潰大哭 (18:03)

鄭中基（Ronald）開設的YouTube頻道「機動電視台」，昨晚（11日）播到第5集，節目引起了不少粉絲關注。今集，廠長Ronald集合6位學員，舉行檢討大會，逐一提醒他們的不足。Ronald為學員增設配音堂，親自請來香港著名配音導演周恩恩（曾聲音演出：名偵探柯南、海賊王路飛、渦卷嗚門等角色），作為星級導師。

會議中，Ronald評價學員表現，他說：「超酸（陳昭煊）和Edwin（李煥林）好多口頭禪，Edwin嘅眼神畀人感覺好鹹濕，何求就成日擺個衰樣同陰陰嘴笑，令人覺得好出戲，阿杰嘅表演好尷尬，啲動作好細，感覺好唔情願咁。」

在朗讀廣告對白環節中，導師周恩恩在幕後關注學員表現，學員表演完後，她便現身給予評價，她說：「一個字：差！」令氣氛瞬間變得嚴肅。

受到導師批評，再加上自己表現失色的阿杰（周芷慧）一度崩潰，在現場爆喊，之後更獨自躲到一旁冷靜，阿杰說：「我覺得好大壓力，好無助，因為我中文唔好，配音嘅時候跟唔上。」

Ronald得知後便安慰她：「你要畀多啲自信自己。」Wade亦因導師嚴厲批評首度落淚，周恩恩說：「你份人好冇耐性，成日用小聰明，你要腳踏實地啲，如果唔係好快畀人淘汰。」周恩恩的評語猶如當頭棒喝，但也不忘鼓勵他們，到實踐配音時更大讚米奇的表現。Edwin表現令兩位導師眼前一亮，成功令他連任正劇主角，與米奇共同出演。

（即時娛樂）